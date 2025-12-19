¡Úµð¿Í¡Ûà¥¬¥ë¡¼¥éá¤³¤È¾¾±º·ÄÅÍ¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ò¸«³Ø¡¡¡ÖÆó·³¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×¤È´¶Æ°
¡¡µð¿Í¡¦¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¸å¤Ë»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡Ö£²·³¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Î½éÆü¡¢µå¾ì¤ÇºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·´ÂóÌéÊá¼ê¡£¤µ¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¼¼¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é£Æ£Á²ÃÆþ¤Î¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤ËÁø¶ø¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¹Å¤¯¤Ê¤é¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¸Ø¤ëÂç·¿º¸ÏÓ¤Ïº£µ¨¡¢°ì·³ÅÐÈÄ¥¼¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥×¥í£´Ç¯´Ö¤Ç¤Ï£¶»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾¾±º¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï°¦¾Î¤À¡£¸ÅÁã¤Ç¤Ï¡Ö¥¬¥ë¡¼¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¥¬¥ë¡¼¥é¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¿ÈÄ¹£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£°¥¥í¤Î¾¾±º¤ÈÆ±¤¸¤¯ÂçÊÁ¤Ç¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ä¤¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥Ä¥¦¥é¡×¤Î¸ì´¶¤âÆ±¤¸¤À¡£¡Ö¥¬¥ë¤µ¤ó¡¢¥¬¥ë¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¶¶ø¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢º£µ¨¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÅÄÃæ±Í¤ËÂ³¤¯¡¢¾¾±º¤Îà¥á¥¬¥·¥ó¥«á¤Ë´üÂÔÂç¤À¡£