¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡Ûº´Æ£¿åºÚ¤¬Âç°Î¶È¤ËÄ©¤à¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡×
¡¡£±£²·î£²£¹Æü¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤ÈÁ°Ìëº×¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼ÖÈÖ¤â·èÄê¤·¡¢Âç°ìÈÖ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º´Æ£¿åºÚ¡Ê£²£·¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÇ¯´Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤ÎÂç°Î¶È¤ËÄ©¤à¡£º£Ç¯¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤¿½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò´Þ¤à£´¤Ä¤Î£Çµ¤ò°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ÇÀ©¤·¡¢£±£°·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¹ñÆâ³°¤ÇÂç³èÌö¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¡¢½çÄ´¤Ë¹Ô¤²á¤®¤¿£±Ç¯¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂçËÜÌ¿¤ÇÎ×¤ó¤ÀºòÇ¯¤Ï¤è¤â¤ä¤Î£²Ãå¡£¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Å³Ý¤±¤ÆÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾ÅÆî¤ÎÃÏ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¹â¤Î¥µ¥È¥ß¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÂÐ¹³³Ê¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÇßÀîÉ÷»Ò¡Ê£³£´¡áÅìµþ¡Ë¤À¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¥µ¥È¥ß¥Ê¤Î¸å¿Ð¤òÇÓ¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢£Çµ¤ò½ü¤¯°ìÈÌ³«ºÅ¤ÏÉé¤±¤Ê¤·¤Î£±£¸£Ö¤È¾¡¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¶¥ÎØº×¸å¤Ï¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤é¤º·×²èÄÌ¤ê¤ËÄ´À°¡£¡Öº£Ç¯¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¼«Ê¬¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»ù¶ÌÊË°á¡Ê£³£°¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÎý½¬ÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È¸þ¤¹ç¤¦Å¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤ÎÉðÍº¤Ï·è¾¡£²Ãå¤È¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¿·¼Ö¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¡£Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£