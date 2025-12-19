【「anemoi」体験版】 12月19日18時 配信

ビジュアルアーツのKeyは、PC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」の体験版を12月19日18時に配信した。

「anemoi」は2026年1月30日に発売を予定している恋愛アドベンチャーゲーム。Keyのフルプライスタイトルとしては約7年半ぶりの新作となる予定で、発売に向けてキャラクターPVの公開など様々な取り組みが行なわれている。

体験版は11月中の配信が予定されていたものの延期が告知され、12月18日に急遽配信日が決定。本作の物語の始まりや、5人のヒロインとの出会いを先行してプレイできる内容になっている。なお、こちらを記念したXのキャンペーンも実施される。

□体験版の配信ページ

(C) VISUAL ARTS/Key