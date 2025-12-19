Keyの新作「anemoi」の体験版が配信開始！ ヒロインたちとの出会いを先行プレイ可能発売までおよそ1カ月。実況もOKな体験版
【「anemoi」体験版】 12月19日18時 配信
ビジュアルアーツのKeyは、PC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」の体験版を12月19日18時に配信した。
「anemoi」は2026年1月30日に発売を予定している恋愛アドベンチャーゲーム。Keyのフルプライスタイトルとしては約7年半ぶりの新作となる予定で、発売に向けてキャラクターPVの公開など様々な取り組みが行なわれている。
体験版は11月中の配信が予定されていたものの延期が告知され、12月18日に急遽配信日が決定。本作の物語の始まりや、5人のヒロインとの出会いを先行してプレイできる内容になっている。なお、こちらを記念したXのキャンペーンも実施される。
□体験版の配信ページ
＼体験版配信記念キャンペーン開催??／- Key開発室 (@key_official) December 19, 2025
本日18時の『anemoi』体験版配信開始を記念して、
抽選で10名様に“好きなシーンが選べる”特製アクリルパネルが当たるキャンペーンを実施！
◆応募方法
①Key開発室（@key_official）をフォロー… pic.twitter.com/9B3L06Zj5s
(C) VISUAL ARTS/Key