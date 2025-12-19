【かっぱ寿司】年末年始は冬の味覚の代表格ずわい蟹が110円
コロワイドグループのかっぱ寿司は、12月25日〜1月14日の期間、「かっぱの豪華かに祭り」をかっぱ寿司全店にて開催する。
お店でもおうちでも、ブロンコビリーを楽しめるこだわりのチキンが新登場
今回は、年末の”ご褒美ごはん”にも、年始の”ちょっと贅沢な一皿”にもぴったりな冬の味覚をそろえ、代表的な旬の味わいである「ずわい蟹」をお得な価格で提供した。
「ずわい蟹ほぐし身包み」(110円)をはじめ、蟹の旨みをしっかり味わえる軍艦や茶碗蒸しなど、多彩な蟹メニューが登場する。
さらに、「みなみ鮪の大とろ」や、肉寿司を食べ比べできる「豪華 肉三昧」など、年末年始のハレの日にうれしい豪華ネタも取りそろえた。
お店でもおうちでも、ブロンコビリーを楽しめるこだわりのチキンが新登場
今回は、年末の”ご褒美ごはん”にも、年始の”ちょっと贅沢な一皿”にもぴったりな冬の味覚をそろえ、代表的な旬の味わいである「ずわい蟹」をお得な価格で提供した。
「ずわい蟹ほぐし身包み」(110円)をはじめ、蟹の旨みをしっかり味わえる軍艦や茶碗蒸しなど、多彩な蟹メニューが登場する。
さらに、「みなみ鮪の大とろ」や、肉寿司を食べ比べできる「豪華 肉三昧」など、年末年始のハレの日にうれしい豪華ネタも取りそろえた。