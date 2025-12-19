19日の福岡県内は、朝倉市で最高気温が20℃を上回りました。季節外れの暖かさに、街では半袖姿の人も見られました。

■八木菜月アナウンサー

「現在、正午すぎです。日ざしが出ていて、ぽかぽかと暖かいです。公園内では上着を脱いで歩く人の姿も見られます。」



福岡市中央区の大濠公園では、暖かな日ざしに恵まれ、季節が秋に戻ったような心地よい気温となりました。公園を走る人も、縄跳びで遊ぶ子どもも、半袖姿です。





■訪れた親子「暑い。涼しいのが大好き。」「気持ちよく運動できますし、安心して遊ばせられる気温ですね。」■訪れた人「急に暖かくなって外で遊べるのがうれしいです。日焼け止めは強いものを久しぶりに塗りました。」福岡県内は暖かい空気に上空を覆われたうえ、南からも暖かい空気が流れ込み、日ざしもあったことから気温が上昇しました。最高気温は朝倉市で20.2℃、福岡市博多区で20.0℃など、11月上旬から中旬並みとなりました。気象台は、この時期としては10年に1度程度の高い気温になるとして、「高温に関する早期天候情報」を発表しています。

■八木アナウンサー

「現在、午後2時すぎです。日ざしがやや強く出て、コートを着ていると少し汗ばむような暖かさを感じます。」



福岡県太宰府市では、日中の最高気温が19.2℃と、11月中旬並みの気温となりました。太宰府といえば梅ヶ枝餅。行き交う人が地元の名物を味わうなか、上着を脱いでアイスクリームで涼を取る人もいました。参道の店によりますと、普段は温かい商品が売れるところですが、この日は冷たい商品も多く売れているということでした。



■訪れた人

「暑いので食べたくなって。おいしいです。」

「12月じゃないみたいです。暑いですね、薄着でよかったです。」

「とても暑いです。12月と思えないです。旅行のためにダウンを買ったのですが、要らなそうです。」



“10年に1度”の季節外れの暑さは、いつまで続くのでしょうか。気象台によりますと、この先2週間は引き続き寒気が弱く、暖かい空気が流れ込む予想です。



また、20日はさらに気温が上がる見込みで、福岡市と北九州市で22℃などと予想されています。22日頃にはいったん気温が下がるものの、24日ごろまでは再び気温が高い日が続く見通しです。



気象台は、農作物の管理や寒暖差による体調不良にも注意するよう呼びかけています。