2025年の出来事を映像とともにに振り返る「プレーバック2025」。



今回ののテーマは、「気象・自然」です。



2025年も大雪や猛暑、台風など、生活が大きな影響を受けた一方で、四季折々には、私たちに美しい風景を見せてくれました。

元旦。



県内は晴天に恵まれ、徳島市に「だるま朝日」が昇りました。

1年で最も寒さが厳しい頃とされる「大寒」の日、鳴門市では被災地復興などを祈願する大寒みそぎが行われ、若手神職らが冷たい海で、大祓の言葉を唱えました。

（記者）

「道路沿いの柵の上はこのように、20センチほどの雪が積もっています」



強い寒気の影響で、県内各地が雪に見舞われたのは、2月5日のことでした。



（記者）

「橋の上は凍結していて、走る車はスピードを落として走行しています」

翌6日には、三好市西祖谷で33センチ、東みよしで15センチの積雪を観測。



県西部では、雪の影響で小中高校など40校が休校し、雪による交通事故も発生しました。

（地元の女性）

「職場が観音寺で、向かっている途中」



（記者）

「自宅出てからどれぐらい？」



（地元の女性）

「6時過ぎに出たので、3時間ぐらいたっている」

そして…。



冬の足音が遠ざかると、徳島に草花芽吹く春がやってきました。

（記者）

「今年もこんなに立派な桜鯛が捕れました」

（豊成アナウンサー）

「ツツジの赤、とっても鮮やかです」

（佐々木気象予報士）

「ちょうどサクラの陰になっている、ジメジメしたところが好きなアジサイにはぴったりですね」

6月8日、四国地方が梅雨入りしました。



梅雨明けは2024年より20日も早い6月27日で、6月のうちに梅雨明けとなるのは、観測史上初めてのことでした。

（佐々木気象予報士）

「穴吹駅前です、39.7℃を示しています」



短い梅雨が明けると、県内は猛暑に。



8月6日には、美馬市穴吹で観測史上最高となる39.5℃を観測しました。

（街の人は）

「クーラーしてますよ、朝から晩まで、消すわけにいかんもんね、こう暑いと…異常」



熱中症による救急搬送は、過去2番目に多い756人に上るなど、2025年の夏も「危険な暑さ」でした。

（阿南市科学センター・今村和義 天文学博士）

「うおー、立派に流れましたね」



徳島阿波おどり空港のカメラが「光る玉」をとらえたのは、8月19日のことでした。



牟岐町では空が明るくなる様子も。



いったいこの光の正体は？

（阿南市科学センター・今村和義 天文学博士）

「流れ星の非常に明るいタイプ、火球」



今村さんによりますと、これは鹿児島県沖に落下した「火球」で、西日本各地で目撃されたということです。



九州では強い光を放ち、落下する様子も。

9月、台風15号の接近に伴い、県内では南部を中心に4日から5日にかけて大雨となりました。



（記者）

「台風15号の影響からか、那賀川は通常よりも水が濁っていて、水位が増しているのが確認できます」

神山町阿野の県道では、強風で倒れた大木に道がふさがれ、半日以上にわたって通行止めとなりました。

（視聴者からの投稿）

「やばい」



9月17日、大気の状態が非常に不安定となり、県内は大荒れの天気に。



特に恐ろしかったのが「雷」。

（視聴者からの投稿）

「雷がごついよなあ、フラッシュたっきょうようやなあ」



JRが一部運転を見合わせたほか、約3000戸が停電しました。

10月28日、剣山頂上付近は0℃まで冷え込み、ドラム缶に1センチ弱の氷が張りました。



この日は、シーズン初めての霧氷も見られ、前年より10日早い初氷と初霧氷です。

（佐々木気象予報士）

「太龍寺駅を出てすぐ目の前にあるこのモミジ、例年より2週間ほど早い11月中旬から色づき始めました」

（記者）

「モミジが緑や黄色、オレンジ 赤と色が重なっていて、グラデーションがとっても綺麗です」

（豊成アナウンサー）

「形は真ん丸で、集落を照らす満月のようです」

時に厳しく、時に優しく、色鮮やかに私たちの暮らしを彩る四季折々の自然。



ある時は神秘に満ちた現象が、驚きと感動を与えてくれます。



しかし猛暑や災害、雷などは一歩間違えれば、命の危険をも及ぼしかねません。

愛しながら、恐れながら、その懐に抱かれて、2025年も大自然に感謝。