プレーバック2025「気象・自然」 大雪・猛暑・火球・紅葉【徳島】
2025年の出来事を映像とともにに振り返る「プレーバック2025」。
今回ののテーマは、「気象・自然」です。
2025年も大雪や猛暑、台風など、生活が大きな影響を受けた一方で、四季折々には、私たちに美しい風景を見せてくれました。
元旦。
県内は晴天に恵まれ、徳島市に「だるま朝日」が昇りました。
1年で最も寒さが厳しい頃とされる「大寒」の日、鳴門市では被災地復興などを祈願する大寒みそぎが行われ、若手神職らが冷たい海で、大祓の言葉を唱えました。
（記者）
「道路沿いの柵の上はこのように、20センチほどの雪が積もっています」
強い寒気の影響で、県内各地が雪に見舞われたのは、2月5日のことでした。
（記者）
「橋の上は凍結していて、走る車はスピードを落として走行しています」
翌6日には、三好市西祖谷で33センチ、東みよしで15センチの積雪を観測。
県西部では、雪の影響で小中高校など40校が休校し、雪による交通事故も発生しました。
（地元の女性）
「職場が観音寺で、向かっている途中」
（記者）
「自宅出てからどれぐらい？」
（地元の女性）
「6時過ぎに出たので、3時間ぐらいたっている」
そして…。
冬の足音が遠ざかると、徳島に草花芽吹く春がやってきました。
（記者）
「今年もこんなに立派な桜鯛が捕れました」
（豊成アナウンサー）
「ツツジの赤、とっても鮮やかです」
（佐々木気象予報士）
「ちょうどサクラの陰になっている、ジメジメしたところが好きなアジサイにはぴったりですね」
6月8日、四国地方が梅雨入りしました。
梅雨明けは2024年より20日も早い6月27日で、6月のうちに梅雨明けとなるのは、観測史上初めてのことでした。
（佐々木気象予報士）
「穴吹駅前です、39.7℃を示しています」
短い梅雨が明けると、県内は猛暑に。
8月6日には、美馬市穴吹で観測史上最高となる39.5℃を観測しました。
（街の人は）
「クーラーしてますよ、朝から晩まで、消すわけにいかんもんね、こう暑いと…異常」
熱中症による救急搬送は、過去2番目に多い756人に上るなど、2025年の夏も「危険な暑さ」でした。
（阿南市科学センター・今村和義 天文学博士）
「うおー、立派に流れましたね」
徳島阿波おどり空港のカメラが「光る玉」をとらえたのは、8月19日のことでした。
牟岐町では空が明るくなる様子も。
いったいこの光の正体は？
（阿南市科学センター・今村和義 天文学博士）
「流れ星の非常に明るいタイプ、火球」
今村さんによりますと、これは鹿児島県沖に落下した「火球」で、西日本各地で目撃されたということです。
九州では強い光を放ち、落下する様子も。
9月、台風15号の接近に伴い、県内では南部を中心に4日から5日にかけて大雨となりました。
（記者）
「台風15号の影響からか、那賀川は通常よりも水が濁っていて、水位が増しているのが確認できます」
神山町阿野の県道では、強風で倒れた大木に道がふさがれ、半日以上にわたって通行止めとなりました。
（視聴者からの投稿）
「やばい」
9月17日、大気の状態が非常に不安定となり、県内は大荒れの天気に。
特に恐ろしかったのが「雷」。
（視聴者からの投稿）
「雷がごついよなあ、フラッシュたっきょうようやなあ」
JRが一部運転を見合わせたほか、約3000戸が停電しました。
10月28日、剣山頂上付近は0℃まで冷え込み、ドラム缶に1センチ弱の氷が張りました。
この日は、シーズン初めての霧氷も見られ、前年より10日早い初氷と初霧氷です。
（佐々木気象予報士）
「太龍寺駅を出てすぐ目の前にあるこのモミジ、例年より2週間ほど早い11月中旬から色づき始めました」
（記者）
「モミジが緑や黄色、オレンジ 赤と色が重なっていて、グラデーションがとっても綺麗です」
（豊成アナウンサー）
「形は真ん丸で、集落を照らす満月のようです」
時に厳しく、時に優しく、色鮮やかに私たちの暮らしを彩る四季折々の自然。
ある時は神秘に満ちた現象が、驚きと感動を与えてくれます。
しかし猛暑や災害、雷などは一歩間違えれば、命の危険をも及ぼしかねません。
愛しながら、恐れながら、その懐に抱かれて、2025年も大自然に感謝。