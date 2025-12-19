3年前、伊那市の住宅で高齢の女性が殺害され通帳などが奪われた強盗殺人事件で、長野地方裁判所は19日、被告の30歳の男に対し求刑通り「無期懲役」の判決を言い渡しました。



強盗殺人などの罪に問われたのは伊那市西箕輪の無職橋爪亮太被告（30）です。



判決によりますと橋爪被告は2022年12月1日の深夜から翌日の昼すぎにかけて伊那市の住宅で原貴努代さん当時85歳の首を何らかの方法で絞めて殺害し印鑑や通帳などを奪ったものです。





裁判の争点は殺害までの経緯や目的でした。検察側は「原さんを殺害して金品を奪おうとした強盗目的だった」として橋爪被告に「無期懲役」を求刑。一方の弁護側は「被告は見つかったら逃げるつもりで殺害しようと考えていたわけではない」と主張していました。そして19日、長野地裁の坂田正史裁判長は「被害者の通帳と財物を奪う意図をもって殺害に及んだと認定でき、残忍で冷酷非道というほかない」として橋爪被告に求刑通り「無期懲役」の判決を言い渡しました。弁護側は、控訴について本人の意思を尊重して検討するとしています。