◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦（２７日・愛知県国際展示場）

王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が１９日、名古屋市内の所属ジムで練習を公開し、同級１位で元ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者のフェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝との初防衛戦へ向け、現役世界王者同士の“ガチンコスパー”を披露した。

矢吹がスパーリング相手として招いたのは、現ＩＢＦ世界ライトフライ級王者・タノンサック・シムシー（２５）＝タイ、グリーンツダ＝。４ラウンドの激しい打撃戦を展開し、他選手との実戦練習も含む合計１４４ラウンドに及ぶスパーリングを打ち上げた。現在５連続ＫＯ勝利中の矢吹は「間違いなくＫＯ決着になる。自分が倒される可能性もある。接近戦でも中間距離でも、ほどよい距離を保ちたい」と気を引き締め、ＫＯ防衛を見据えた。

矢吹とタノンサックは互いに無冠の２２年９月に、三重・四日市で対戦。矢吹が７回ＴＫＯ勝利した。タノンサックも敗戦を糧に世界王者となり、今回の“再会”が実現。タノンサックは「矢吹選手は私と対戦したとき以上に強くなっている。カウンターからのラッシュでＫＯ勝ちするでしょう」と予想した。

スピード対策も踏まえ、現在は一階級下のタノンサックに練習相手をオファーした矢吹は「自分と試合した時より技術も付いている。現役の世界王者なので力になる。次の試合もいける」と５日間計２６ラウンドのスパーリングに好感触。旧敵のサポートも得た充実の最終調整を経て、ＫＯ防衛で今年を締めくくる。