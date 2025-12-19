西地区最下位のＢ２ベルテックス静岡は１９日、ホーム・岩手戦との２連戦（２０、２１日）に向けて会場となる静岡市中央体育館で練習した。１８日にインジュアリーリスト（故障者リスト）から抹消されたＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）が２０日の試合で復帰する。

１１連敗中と混迷するチームの起爆剤になる。負傷するまで、１試合平均１０・９得点マークしたポイントゲッターが戻ってくるのは明るい材料だ。「心も体も試合に戻る準備は出来ている。シュートでもディフェンスでもリーダシップでも、すべての面でチームの助けになりたい」と、力を込めた。

チームは得点力不足に苦しんでいる。１試合平均得点６６・２点は、Ｂ２の１４チーム中ワースト。１位の福島（８７・８点）とは２０点以上も差があり、決定力不足が低迷のひとつの要因だ。ンドウの復帰に、森高大ヘッドコーチ（３６）は「ようやく、本来のうちの形に戻れるかな」と、期待を寄せる。

ンドウにとっては負傷した１１月８日の熊本戦以来の実戦。「岩手戦でチームのあるべき姿を示す試合にしたい」。ノルウェー代表経験のある助っ人が、今季未勝利の静岡市中央体育館で連敗ストップの使者となる。