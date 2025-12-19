■これまでのあらすじ

保育園で元カレに再会した美優は、彼から色目を使われることを気持ち悪く思っていた。一方、彼の妻は夫があちこちで遊んでいることを知っていた。子どものために目をつぶってきたが、我慢も限界…そろそろ彼女も覚悟を決めるときが来たようだ。



「旦那と大喧嘩しちゃって」というテンプレすぎる美優からのメッセ。相変わらず単純で分かりやすいというかチョロいというか…。まぁね、そういう単純なところがいいんですけどね。（重く依存されない限りは。）

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

©haikeisouko- stock.adobe.com

ほかの女を優先するか、焦らすか…どのみち、ここまでくればそこそこ楽しめそうだし、そういうのを考える時間がまた楽しい。保育園の保護者同士っていうのもスリルあって悪くないねぇ。そして、美優とのデートの日。その日はリモート勤務にして、家の近くで仕事。早めに一旦終わらせて待ち合わせのカフェに向かいました。そこで話されたのは、予想通りの旦那の愚痴。うちだってもう子どものパパとママになっていて、男と女としての関係は終わってます。だから外に癒しが必要なんです。でも…どの家庭も一緒でしょ？だから家庭は壊さずに（俺も壊すつもりはないし）、ちょっと息抜きがしたいだけ。そんな話をしていたら…後ろから聞き覚えのある声が…！イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)