【RIZIN】秋元強真が大みそかに電撃参戦！萩原京平との激闘から2ヶ月、新居すぐると対戦決定
大みそかの『Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の対戦カードに関する緊急ライブ配信が、19日午後6時からRIZIN公式YouTubeで行われ、「秋元強真vs.新居すぐる」が発表された。秋元は先月3日の萩原京平と魂の激闘から2ヶ月弱での連戦となる。
【インタビュー動画】萩原京平との激闘に勝利した秋元強真「萩原選手の打撃は一番強かった」
このカードをめぐっては、今月4日に「フアン・アーチュレッタvs.新居すぐる」が発表されたが、アーチュレッタの入出国に関するトラブルにより来日が不可能で欠場となったため、12日に中止が決定。新居の対戦相手は調整中となっていた。
対戦相手がなかなか決まらないなか、昨日18日に秋元が自身のSNSで「榊原社長、インスタライブ見ました。新居すぐる選手の相手決まってないんですよね？自分全然行けますよ！」と突然の立候補。この投稿に榊原CEOも自身のXで「強真、気持ちは嬉しいけど、さすがに難しいんじゃないの？」と返答した。
しかし、秋元は「神戸が終わった時は今年はゆっくりしようと思いましたけど、やっぱ闘いたいなって。怪我も治ってます！」と改めてアピール。榊原CEOも「正直、想定していた選手がみんなダメになってしまっていたので....じゃぁ一度オフィスでミーティングしよう！」と、公開でやり取りしていた。
秋元は先月3日の『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』で、萩原京平と壮絶な殴り合いを繰り広げ2ラウンドで勝利したが、ダメージは大きく試合後インタビューで大みそか参戦について「ダメージ的に絶対に無理っす、榊原社長からも『ゆっくり休んで』ってお声がけいただいたんで、休んで来年頑張ります」と語っていた。
SNSでも秋元のダメージを心配する声は多いが、秋元と榊原CEOのやり取りに対して「見たい！でも無理してほしくない…」「いけると言ってくれた秋元選手是非みたい!!」と出場を期待する声も増えてきていた。
