SNSの縦型ショートで人気を得ている動画クリエイター集団「こねこフィルム」の公式サイトが19日、更新され、レギュラー出演者7人が来年3月をもって卒業することが発表された。

「こねこフィルム」が脚本家の三野和比古氏が発起人で、23年6月からTikTokなどでショート動画の公開を開始。映画などの撮影を経験したスタッフや演者によるクオリティーの高い動画で一躍注目され、総再生数25億回、SNSの総フォロワー数500万人に達する人気となっており、大手企業とのコラボ動画なども続々と公開している。

公式サイトでは「この度、こねこフィルム設立初年度からレギュラー出演者として参加していただいていた、半田周平さん、梅田誠弘さん、赤間麻里子さん、西藤圭祐さん、吉岡優希さん、小川佑さん、北野桃香さんが、2026年3月31日をもちましてこねこフィルムを卒業されることとなりました」と報告。「こねこフィルムは各出演者様の所属事務所ではなく、また、こねこフィルム自体も出演者を限定しているわけではございませんが、これまで出演者として長期にわたって多くのこねこフィルムの作品にご出演をいただいていた上記の皆様は、こねこフィルムという映像制作チームの一員のような存在でした。そのような皆様が、私たちの制作チームを離れ、新しい門出を迎えられるということを踏まえまして、心からの感謝と敬意を込めて、あえて『レギュラー出演卒業』と表記し、発表させていただくことにいたしました」と記された。

また、卒業発表の背景も説明。「今回の『卒業』については、一部の出演者様から、こねこフィルムの撮影スケジュールがご自身が出演されている別作品のスケジュールと合わず、何ヶ月も出演ができていないことなどを相談されたことがきっかけでした。これを機に、出演者の皆様と今後のことについて真剣に話し合った結果、私たち以外からの出演オファーが増えてきた今こそ、こねこフィルム作品への継続的な出演に一度区切りをつけ、出演者の皆様が以前から目標にしてきた、映画やドラマ出演を軸にリスタートを切るタイミングなのではないか、という結論に至りました」とした。

その上で「こねこフィルム以外のオファーが増えることは、元々私たちが目標にしてきたことでもあります。こねこフィルム立ち上げ以前からご一緒してきた方々がチームを離れることは寂しい思いもありますが、皆様には、こねこフィルム以外でもさらに活躍していただき、来たるべき時にまたご一緒できればと考えております」と、卒業後の活躍を祈願。現在、こねこフィルムの作品に主に出演されているのは『第2回こねこフィルムレギュラー出演者オーディション』を経てご一緒することになった出演者の方々ですが、これまでの作品でご一緒してきた方々、そして今回新たなステージへ進まれた方々も含め、作品やタイミングが合えば、またご一緒できる日が来ることかと思います」と、今後の再出演の可能性も示唆した。「こねこフィルムは、出演者を固定することなく、今後も常にさまざまな可能性を模索して作品づくりに励んで参りたいと思っております。今後とも『こねこフィルム』をよろしくお願いいたします」とのスタンスも示された。

卒業の7人はいずれも俳優で、ドラマや映画、CMなどでも活動している。