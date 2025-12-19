クマの大量出没と人への被害が相次いだ今年。



全国各地で、市町村や猟友会、それに警察が総動員で被害を防ぐための対応にあたりました。



特に被害が深刻で、国防や災害への対応が本来の業務である自衛隊までもが唯一活動に加ったのが秋田県です。



自衛隊は、隊員の活動を最前線で記録した映像を初めて公開しました。



報道機関の多くは、安全確保の観点から、離れた場所での撮影を余儀なくされていたため、隊員たちを間近で撮影した映像は、貴重な記録といえます。





■「クマ活動のための編成」様々な検討を重ねた装備や体制

秋田放送は、活動の最前線にいた当事者にも、直接インタビュー。秋田駐屯地のトップや、隊員たちを直接指揮した現場のリーダーは、当時何を思い、どのように備えて活動に臨んだのか。秋田駐屯地として、そして自衛隊としての“異例のミッション”を振り返ります。

取材班が訪れたのは、陸上自衛隊・秋田駐屯地。



安全確保のため、クマ対応の後方支援に当たる自衛隊の撮影は、車の中から行うことがほとんどでした。



危険と隣り合わせの現場に足を運ばなければならなかった隊員たち。



普段、訓練で使ったり身につけたりしていたものを活用しましたが、命を守るためだけでなく、関係機関との連携も念頭に置いて準備を進めていました。



谷口祥平・3等陸佐

「（ヘルメットは）本当だったら迷彩の柄。『鉄帽』というんですけど。これは猟友会の方が現場で“地形に馴染んでしまうと誤って猟友会の方が射撃してしまうのではないか”と。 識別の観点で白いものをつけております」



佐藤久人記者

「“1組〇人”など、どういう体制を組んだのか」

谷口祥平・3等陸佐

「現場では10名1組を基本体制として活動しました。 10名なんですけど、その長は小隊長、その下には分隊長、そして監視組と作業組、それぞれ4人/4人で活動しました」」



佐藤久人記者

「別の活動でも組むような体制なのか、今回特別に組んだのか」

谷口祥平・3等陸佐

「今回のクマの活動ということで検討した編成になります」



活動に臨むため、様々な検討を重ねていたことを明かしたのは、秋田駐屯地の谷口祥平・3等陸佐。



鹿角市などで、現場の隊員たちを指揮しました。



その鹿角市で行われた活動を上空から撮影した映像を見ると、検討を重ねた装備や体制が、現場の活動に反映されていることがわかります。



捕獲用のおりを設置する現場にいるのは、白い布で覆った鉄帽をかぶった隊員たちです。



森の中でも、はっきりと存在を確認できます。



現場で組んでいた体制も見て取れます。



おりの設置を行うのが「作業組」の隊員たち。



そして少し距離をとり、別の方向を向いて立つのが周囲を警戒する「監視組」です。

■「身の危険があるかもしれない」不安もある中…万全の準備を整え臨んだ活動

鹿角市で活動にあたった部隊は、秋田駐屯地を拠点とする第21普通科連隊の中の「第4中隊」です。



そのリーダーを務める谷口さんにとっては、隊員たちに危険が及ばないよう、万全の準備を整え、現場での体制を構築することが、大きな課題の一つでした。



谷口祥平・3等陸佐

「（隊員には）最初はやはり不安があったと思います。私と同じ認識で…死傷者が出るんじゃないかと」「身の危険があるかもしれない。 そんな中での活動でしたので。 でもやっていくうちにだんだん、 市の方と、猟友会の方と、現場の隊員が連携かなり緊密に図れるようになりましたので、そこは克服していったのかなと 思ってます」



命を守るために全隊員が共通して身につけたのは、ヘルメットと防弾チョッキ、そして、熊よけのスプレーやスプレーから目を守るためのゴーグルです。



クマの監視・警戒を担当する隊員たちは、防護用の盾や、クマと一定の距離を保ち、威嚇をするための銃剣道用の木銃も持っていました。



さらに、網を発射して絡み付け、動きを封じる「ネットランチャー」も用意し、不測の事態に備えていました。



佐藤久人記者

「普段あまりない重装備？」

谷口祥平・3等陸佐

「いえ、我々の訓練でこの一式の装備つけますので、隊員としては慣れてる方なのかなと」

■着任したばかりで“前人未踏”の任務と向き合った秋田駐屯地のトップの思いは…

秋田駐屯地の隊員、延べ924人を動員した活動は、関係機関のトップ同士による速やかな、そして緊密な連携で実現しました。



鈴木知事が防衛省に、支援を要請したその日のうちに始まっていたのが、自衛隊と県による、活動内容の詳細を決めるための協議です。



ここで重要な役割を果たしていた1人もまた、関係機関のトップです。



川口大介記者

「秋田の駐屯地に所属する部隊として意気込みを」

第21普通科連隊 清田裕幸連隊長

「県民の安心・安全守ること、それと隊員の安全を守ること。 これをしっかり精査しながら、 できる限り早い段階で着手できるようにしてまいりたい」



こう意気込みを語ったのは、偶然にもこの日が誕生日だった、秋田駐屯地のトップ。



合計19日間、あわせて12市町村で活動したすべての隊員たちを率いる駐屯地のトップは、どのような思いを持ち活動に臨んでいたのか。



話を聞くことができました。



佐藤久人記者

「失礼します」

第21普通科連隊 清田裕幸連隊長

「よろしくお願いします」



佐藤久人記者

「連隊長は8月から？」

第21普通科連隊 清田裕幸連隊長

「今年8月、市ヶ谷の方から参りまして、着任したばかりであります」



秋田駐屯地司令、そして、第21普通科連隊の清田裕幸連隊長45歳。



熊本県出身で、秋田での勤務は初めてです。



秋田駐屯地に足を踏み入れたばかりにも関わらず、まさに“前人未踏”のミッションと向き合うことになったのでした。



第21普通科連隊 清田裕幸連隊長

「我々として本来任務は国防。無制限に活動することはできないと。ただやはり秋田県におけるクマ被害の危機的な状況感じてましたし。その中で“郷土部隊”として、 秋田駐屯地所在する部隊としては、県民の命と平和な暮らしを守る観点から我々ができることを安全管理留意し取り組んでいく」「対応していく上で、県として対応する上では我々の活動は非常に重要な活動になると、まずみんなに伝えました」



鹿角市での活動初日。



最前線に向かう隊員たちの行動方針を把握し、市や猟友会側と緊密に連携した活動を行えるかどうかなどを最終確認するため、自ら現場に足を運んでいた、清田連隊長。



様々な地域を回って、“得られたもの”もありました。



第21普通科連隊 清田裕幸連隊長

「全部の地域は回れなかったんですけど、箱わなでもテレビでいっぱいあるような柵がいっぱいあるところとか、 ドラム型のところとか違ったりとか。エサのかけ方も違うので。向きとかそれぞれの猟友会が考える地域独特のものとか、そういったところは感じるところは多くありました」「なんといっても我々訓練していない。知見がない。不慣れな活動。段階的に準備をしていこうと。 こういったことを私から隊員に伝えたところです」

■関係機関や住民へ果たした貢献 これからも地元から必要とされる部隊であり続けるために

本来の仕事の傍ら、クマ対応にあたっていた猟友会関係者の負担を軽減するため、自衛隊は、それをカバーするかたちで主に平日に活動しました。



現場となった12市町村の中で自衛隊が最も長い期間活動した鹿角市によりますと、例えば捕獲用のおりの設置は、地元関係者だけで担うよりも、半分程度の時間で作業が完了。



また、住民の要請などを受けておりを設置する場合、人員の手配がつかず、それまで数日かかっていたものが、要請の翌日には完了することができました。



関係機関や住民への貢献を果たすことができた隊員たちも今回の任務を、有意義だったと振り返ります。



谷口祥平・3等陸佐

「特異な環境における活動だった。与えられた任務に対して、しっかりとその任務を分析する、 我々は何をしなきゃいけないか。 それをしっかり判断して、それぞれの任務に臨むことが大事だと思いますので。訓練等で引き続きそれを錬成できればと思っております」



自衛隊が持つあらゆる経験、装備を投入して臨んだクマ対応。



再び派遣の指示が出されるかどうかは、わかりません。



秋田駐屯地は、地元から必要とされる部隊であり続けるための努力を続けるとともに、今回の活動のように、地域との連携を深めていく考えです。



佐藤久人記者

「秋田への貢献という思いを新たにしたかたちですか」

第21普通科連隊 清田裕幸連隊長

「そうですね。陸上自衛隊というのは人が一番大切な存在。我々は秋田に存在する唯一の駐屯地ですので、県民の皆様の命と平和な暮らし、 安心安全、これがあって我々の活動が成り立つと考えるので、そういったかたちの中で地域とともにある駐屯地として、引き続きこういった活動…こういった活動というか、災害も含めまして、本来任務も含めまして、取り組んでいきたい」