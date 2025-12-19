UAが、デビュー30周年アルバム『NEWME』を2026年2月18日にリリース。また、『UA 30th Anniversary Live at 日比谷野外大音楽堂』にて披露された「HORIZON」のライブ映像も公開された。

UAの30周年を彩る今作には、先行配信された「Happy」を含む全11曲を収録。フルアルバムとしては実に約10年ぶりのリリースとなる。

ジャンルの垣根を超えたカラフルで様々な音楽的アプローチに満ちた楽曲たちは、聴く者の感性に寄り添うと同時に、予想を裏切る展開と音の選び方で、彼女の世界観を際立たせている。『NEWME』というタイトルが示す通り、まさに“新しいUAの産声”といえる今作は、変わり続けることを恐れず、音楽とともに生きるUAの“今”が詰まった一枚となっている。

初回限定盤には、『UA 30th Anniversary Live at 日比谷野外大音楽堂』のライブ映像を収録したBlu-rayが付属。1995年6月21日のデビュー曲「HORIZON」リリースからちょうど30年目の記念すべき日に開催された同ライブは、UAというアーティストがデビューしてから、これまでの30年の軌跡を感じられるライブとなっており、「HORIZON」から最新曲「Happy」まで楽しめる内容となっている。

VICTOR ONLINE STOREでは、初回限定盤に限定のオリジナルグッズとなるTシャツが同梱される『VICTOR ONLINE STORE限定セット』も販売。デザインなど詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）