平間壮一が主演を務める舞台『無伴奏ソナタ -The Musical-』が、2026年7月に東京・サンシャイン劇場、8月に大阪・クールジャパンパーク大阪 WWホールにて再演されることが決定した 。

本作は、演劇集団キャラメルボックスの代表作として長年愛されてきた舞台『無伴奏ソナタ』をミュージカル化したもの。2024年の初演は大きな反響を呼んだ。原作は、『エンダーのゲーム』などで知られるアメリカの作家オースン・スコット・カードによる短編小説。すべての人間の職業が幼児期のテストによって決定される時代を舞台に、音楽の天才として見出された男、クリスチャン・ハロルドセンの壮絶な人生を描く。

脚本・演出・作詞は、舞台版も手がけた成井豊。音楽は、元WEAVERのボーカルで、現在はソロプロジェクトONCEとして活動する杉本雄治が担当する。

主演のクリスチャン役は、初演に続き平間が続投。クリスチャンの生活を監視するウォッチャー役には、舞台版でクリスチャンを演じてきたキャラメルボックスの多田直人が再び扮する。

さらに今回、新キャストとして5名の出演が決定。ハウスキーパーのオリビア役などを元宝塚歌劇団男役で『ゴースト＆レディ』などに出演する真瀬はるか、ウェイトレスのリンダ役などを『レ・ミゼラブル』などで知られる熊谷彩春、ギター弾きの作業員ギレルモ役などを『ヘタリア』シリーズで主演を務める長江崚行、バー＆グリル店主のジョー役などをクリエイターとしても活躍する西川大貴、そして幅広い役柄に挑み続ける大久保祥太郎がキャストに名を連ねている。

コメント●成井豊（脚本・演出・作詞）2024年の初演は、私にとって生まれて初めて作ったミュージカルでした。主演の平間壮一さん、音楽の杉本雄治さんなど、たくさんの方々のお力で、すばらしい作品を作ることができました。わずか2年で再演を決めたのは、この作品をもっとたくさんの人に届けたいと思ったから。この作品の主人公クリスチャン・ハロルドセンの人生は、今を生きる多くの人の胸に突き刺さるはずです。ぜひともその目で確かめてください。お待ちしています。

●杉本雄治（音楽）『無伴奏ソナタ-The Musical-』の再演が決定し、とても嬉しく思います。「自分にとって音楽は何か？」を、改めて考えさせてくれる大切な作品なので、初演を観てくださった方にも、今回初めて観る方にも、この作品の世界により没入していただけるようさらに音楽を磨いていきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。

●平間壮一（クリスチャン役）『無伴奏ソナタ -The Musical-』にクリスチャン役で出演させていただきます。たくさんの声をいただきこの作品を再び皆さんにお届けできること、とても幸せです。たくさんの人の中で、自分らしく生きるという事はとても難しい事だと思います。この作品は、人は誰かを支えて生きていて、その中で自分らしくいられることがきっとあるということを気がつかせてくれた作品です。心強い仲間も加わり、新たな『無伴奏ソナタ』をお届けできること、今から楽しみで仕方ありません！ 再演も心を込めて演じさせて頂きます。

●多田直人（ウォッチャー役）前回の公演を上演している最中から「また再演の機会があるだろうな。あるといいな」と思っていました。もはや私が出演しなくてもいい。『無伴奏ソナタ』の世界がどこかでずっと続いていきますように。そんな願いにも似た思いが、皆さまの反響が元気玉のように集まって、こうして実現するなんて。そしてまた出演させていただけるとは。さらに多くの方に、さらに深い感動や関心を、お届けできるように頑張ります。

●真瀬はるか（オリビア役ほか）この作品との出会いを通して、きっとまた心の宝物が増える。そして、この素晴らしいメンバーの皆さまとひたすらお芝居に没頭する…そんな濃密な日々が待っているんだろうなと想像するだけで、胸がワクワクと高鳴ります。私は、再演からの参加となりますので、しっかり皆さまについていきながら、自分らしく作品の一部になっていけたらと思います。劇場でお待ちしております！

●熊谷彩春（リンダ役ほか）初演に続きリンダを演じさせていただけることを光栄に思います。再演の知らせを受けて原作を読み返すと、人とのつながりがもたらす力や、誰にも奪えない情熱の強さが、今の時代だからこそ、より鋭く深く胸に響きました。また新しいキャストの方々も加わり、初演とは異なる景色が生まれると思うと、楽しみで気持ちが引き締まります。ぜひ多くの方々に観ていただきたい作品です。新たな自分として、再びこの世界に全身で飛び込みたいと思います！

●長江崚行（ギレルモ役ほか）今作から参加させていただきます、長江崚行です。作品の描きたい世界、僕の演じるギルレモとして出来ること、深く深く考えて作品に臨む所存です。また、個人的なことですが平間壮一さんとは数年前に兄弟役で共演しておりまして、違った形でお芝居ができることをとても楽しみにしております。全力で尽くします。ぜひとも、劇場にお越しいただけたらと思います！

●西川大貴（ジョー役ほか）再演より参加させていただきます、西川大貴です！ 再演から…というのは何度やっても緊張しますね…頑張ります。キャラメルボックスさんの芝居をミュージカル化したものということで、海外からのレプリカ作品とは全く違う作りになるでしょうし、どんな体験ができるか…わくわくです。平間くんとは『ゴースト』以来！ 多田さんとはニアミスはありましたが作品でご一緒するのは初めてなので、オリジナル版とミュージカル版の違いなども聞いてみたいなと思っています！

（文＝リアルサウンド編集部）