『劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK』が2026年1月9日よりドルビーシネマ版で先行公開されることを記念して、同日に舞台挨拶が開催されることが決定した。

『進撃の巨人』は、原作は『別冊少年マガジン』にて、2009年から2021年まで連載されていた諫山創によるダークファンタジー作品。コミック累計発行部数が全世界で1.4億部を突破している。TVアニメは2013年に放送開始となり、シリーズの最後を締めくくるTVアニメ『「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）』が2023年に放送された。2024年には、『「進撃の巨人」The Final Season完結編（前編）（後編）』をまとめた、『劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK』が公開され、観客動員数100万人を突破した。

舞台挨拶の登壇者は、エレン・イェーガー役の梶裕貴、ミカサ・アッカーマン役の石川由依、アルミン・アルレルト役の井上麻里奈、監督の林祐一郎。丸の内ピカデリードルビーシネマにて2026年1月9日に開催される。

また、舞台挨拶のチケット抽選受付が12月19日より開始された。（文＝リアルサウンド編集部）