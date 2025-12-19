¤Û¤ó¤È¤½¤ì¡ª¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ä¡×¥³¥á¥Ç¥£¥»¥ó¥¹È´·²¤Î½÷Í¥¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿¿Íý¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ò¤Ð¤±¤Ð¤±Âè60²ó¡Ó
º£Æü¤ÎÄ«¥É¥é¸«¤¿¡© Æü¾ï¤ÎÏÃÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËºÇÅ¬¤ÊÄ«¥É¥é¡ÊÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢ËèÆü¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÂ³¤±¤Æ10Ç¯Ä¶¤¨¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤ÈÄ«¥É¥é¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÃ¯¤«¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè60²ó¡Ê2025Ç¯12·î19ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
½Õ¶á¤·¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿²¤ë¥È¥
¡¡ºÆ¤Ó¡¢ÂçÍº»û¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡Ö¹â¡×¤ÎÉ½µ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡£
¡¡¸½Âå¤Ã»ÒÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤âÂ¿¤¤¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤À¤¬¡ÖÀèÆü¤Ï¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤¬¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Â¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë°§»¢¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÀÎ¤Î¿Í´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤É¤²¤«¤Í¡×¤È½»¿¦¡Ê°ËÉð²íÅá¡Ë¤¬Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¶âÇû¤ê¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤ê¡£¼ä¤·¤¬¤Ã¤Á¤ç¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¥È¥¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ·úÁ°¡©¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤ªã±¡Ê¤Ï¤é¡Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¶âÇû¤ê¤¬¼£¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤È¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥È¥¤¬»û¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿å°»¤òÇã¤¦½÷¡Ù¤ò¤â¤¦°ìÊ×¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¿¡©¡¡¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼çÂê²Î¡£
¡¡¼çÂê²ÎÌÀ¤±¤Ï²ÖÅÄÎ¹´Û¡£
¡¡¥È¥¤¬Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Ë¤ªÊÛÅö¡Ê¡©¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°¤Ç¤Ï¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤È¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤¬½Õ¤ÎÍ¼Êë¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£
¡Ö¤·¤«¤·¤À¤¤¤ÖÆü¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¿¤ï¤Í¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¿¿¤Ã°Å¤Ç¤·¤¿¤±¤ó¡×
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°½Õ¤À¤ï¡×
¡¡¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿²ñÏÃ¤Ë¥Ä¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤²¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤Ð¤Ã¤«¤·¸À¤Ã¤Á¤ç¤ë¤¦¤Á¤Ë¿Í¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä²ÖÅÄ¥Ä¥ë¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤Ë¿¼¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿Íý¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢³Ø¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬°Õ³°¤È¿¼¤¤¿¿Íý¤òÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡½É¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ä¥ë¤Ï¡¢¥È¥¤¬Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤Þ¤²¤ë¡£
¡Ö¤Ï¤¡¡¢´ïÍÑ¤À¤Í¤§¡×
¡¡Âè1ÏÃ¡¢ÍÄ¾¯»þ¤Î¥È¥¤âÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¡£
¡¡¥Ä¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ÄÅÝ¤ì¤Æ¤â¤¨¤¨¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¡¢¼ê¤òÅº¤¨¤ë¡£¥¦¥á¤Ë¤Ï¸å¤í¤òÇ¤¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ØÊ¿ÂÀ¤¬Ìë¿©¤ò¤Ä¤¯¤ê½ª¤¨¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
