Snow Man佐久間大介『AERA』表紙に登場！「自分のコンプレックスだったものを武器にできるようになっている」

Snow Manの佐久間大介が、12月22日発売の『AERA 12月29日-1月5日合併号』（朝日新聞出版）の表紙およびロングインタビューに登場する。

■妖艶なグラビアも必見

オリコン史上初となるデビューアルバムからの6作連続累積ミリオンという記録を達成したグループとしての活躍に加え、個人としても、主演映画に、声優に、バラエティに、CMに、八面六臂の活躍ぶりをみせる佐久間大介。

2026年1月から放映されるテレビアニメ『ハイスクール！奇面組』にも声優として出演。 ロングインタビューでは、自身が演じる切出翔との共通点として「もともと自分のコンプレックスだったものを武器にできるようになっている」ことを挙げ、「暗黒」だったと語る自身の学校時代や、「存在自体がコンプレックス」だった自分をどう変えたのかを振り返りながら、いま生きづらさを抱える人にも寄り添う。

応援してくれるファンに対して、またSnow Manに対しての思いも語った濃密なインタビューは必読だ。佐久間が圧倒的な存在感を放つ蜷川実花が撮影した妖艶なグラビアもお見逃しなく。

■書籍情報

2025.12.22 ON SALE

『AERA（アエラ）2025年12月29日-2026年1月5日号』

