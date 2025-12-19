氷川きよし『TFT』再登場！作詞松本隆、作曲GLAY・TAKURO、編曲亀田誠治の新曲「白睡蓮」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

氷川きよしが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■静謐さと深い感情を湛えた世界観が印象的な一曲

今回披露するのは、作詞を松本隆、作曲をGLAYのTAKURO、編曲を亀田誠治が手掛けた「白睡蓮」。静謐さと深い感情を湛えた世界観が印象的な一曲で、氷川きよしの繊細かつ力強い歌声が、一発撮りの緊張感の中でどのように響くのか注目だ。

先日公開された『THE FIRST TAKE』での「きよしのズンドコ節」は、チャンネル初の演歌楽曲披露となり、その圧倒的な歌唱力で大反響を呼んでいる。それに続く2曲目として披露される今回の「白睡蓮」は、氷川きよしの表現者としてのあらたな一面を映し出すパフォーマンスとなりそうだ。

『THE FIRST TAKE』第622回は、12月19日22時よりプレミア公開。

