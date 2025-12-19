永瀬廉＆髙橋海人、永瀬がMCを務める音楽番組『ミュージックカプセル』で和気あいあいとメンバートーク「すごい楽しかった～」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉（King & Prince）がメインMCを務める、テレビ東京の音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』。このたび、12月25日放送のゲストとして、King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が登場することが発表された。

■King & Princeの7thアルバム『STARRING』についてもトーク！

「人生の推しソング」をテーマに、様々なゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲を紹介していく本番組。MCの永瀬廉が、ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をともに探求していく。

そして、今回はゲストが高橋海人ということで、高橋の人生の推しソングはもちろんのこと、12月24日に発売されるKing & Princeの7thアルバム『STARRING』についてもふたりがトーク。

アルバム収録曲や制作へのこだわりなど、貴重な裏話がたっぷり楽しめる30分となる。ファンは必見だ。

■King & Prince高橋海人、永瀬廉 コメント

■番組情報

テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』

12/25（木）26:05～

※TVer、テレ東HP（ネットもテレ東）、Leminoにて見逃し配信

※各話放送終了後、U-NEXT、Prime Videoにて順次見放題配信

メインMC：永瀬廉（King & Prince）

サブMC：コカドケンタロウ（ロッチ）

ゲスト：高橋海人（King & Prince）

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

King & Prince

ALBUM『STARRING』

