「日経225ミニ」手口情報（19日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万2808枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月19日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2808枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12808( 11808)
ソシエテジェネラル証券 7641( 7641)
SBI証券 4925( 2127)
楽天証券 4480( 1974)
松井証券 524( 524)
インタラクティブ証券 457( 457)
マネックス証券 386( 386)
三菱UFJeスマート 405( 239)
フィリップ証券 211( 211)
東海東京証券 205( 205)
日産証券 133( 133)
JPモルガン証券 571( 71)
立花証券 36( 36)
ゴールドマン証券 1525( 25)
バークレイズ証券 16( 16)
ドイツ証券 14( 14)
豊証券 9( 9)
共和証券 7( 7)
岩井コスモ証券 7( 7)
UBS証券 2000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 662( 162)
SBI証券 127( 109)
ソシエテジェネラル証券 108( 108)
フィリップ証券 60( 60)
楽天証券 115( 59)
マネックス証券 49( 49)
松井証券 21( 21)
三菱UFJeスマート 23( 19)
ドイツ証券 9( 9)
JPモルガン証券 508( 8)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 198626( 198626)
ソシエテジェネラル証券 123943( 123943)
SBI証券 87395( 52785)
バークレイズ証券 31585( 31585)
松井証券 29923( 29923)
サスケハナ・ホンコン 25892( 25892)
楽天証券 43523( 24615)
日産証券 17486( 17486)
三菱UFJeスマート 14061( 7695)
JPモルガン証券 6012( 6012)
マネックス証券 4906( 4906)
BNPパリバ証券 3301( 3301)
モルガンMUFG証券 3277( 3277)
ビーオブエー証券 3144( 3144)
みずほ証券 2812( 2802)
広田証券 2743( 2743)
ゴールドマン証券 2484( 2478)
フィリップ証券 2334( 2334)
UBS証券 1951( 1951)
インタラクティブ証券 1492( 1492)
野村証券 52( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース