「TOPIX先物」手口情報（19日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限6711枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月19日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6711枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6711( 6711)
ソシエテジェネラル証券 5386( 5386)
バークレイズ証券 2976( 2976)
ゴールドマン証券 1886( 1590)
ビーオブエー証券 1329( 1329)
JPモルガン証券 946( 946)
BNPパリバ証券 686( 686)
モルガンMUFG証券 341( 341)
サスケハナ・ホンコン 317( 317)
UBS証券 294( 288)
シティグループ証券 215( 215)
野村証券 148( 148)
ドイツ証券 136( 136)
SBI証券 128( 112)
日産証券 76( 76)
HSBC証券 76( 76)
三菱UFJeスマート 38( 36)
松井証券 28( 28)
インタラクティブ証券 18( 18)
山和証券 14( 14)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース