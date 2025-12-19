ケツメイシ、新作『ケツノポリス14』ジャケット＆アルバム収録内容解禁 新体制での初ライブの模様も
来年4月にメジャーデビュー25周年を迎えるケツメイシが、2026年1月28日に発売する最新オリジナルアルバム『ケツノポリス14』のジャケット写真とアルバム収録内容を公開した。
【画像】ショップ別購入特典のケツノボールペン！
CDには、すでに配信されている「One step」「泣いても笑って」「君とレゲエにテキられて」「海岸線サイダー」「我が者達よ」の5曲に加え、毎年多くの日本人ランナーが参加するマラソン大会『JAL ホノルルマラソン』をはじめとする2025／2026ハワイスポーツイベントのオフィシャルテーマソング「LIVE LOVE LAUGH」など、新たに書き下ろした10曲を収録。笑いあり涙ありのバラエティに富んだ全15曲が収められている。
DVD／Blu-ray付属盤には、配信曲のミュージックビデオ、リリックビデオ、メイキングビデオを収録。また、YouTubeで配信されているメンバーのオフに密着した映像コンテンツ「DAY IN THE LIFE」の“アルバム楽曲バージョン”を新たに撮影。メンバー全員でキャンプをする様子を収めたもので、ステージ上とは異なるリラックスした姿が楽しめる。
グループは5月にDJ KOHNOが脱退し、RYO（MC）、RYOJI（Vo＆MC）、大蔵（MC）の新体制となったが、DVD／Blu-rayには、11月にこの新体制で初めて行ったライブ『MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25』の模様も収録。「君とレゲエにテキられて」にのせて、ジャケット撮影や打ち上げの様子もあわせたダイジェストムービーとなっている。そのほかにも全8コンテンツの映像が収録され、ファン垂涎の豪華な内容となっている。
同アルバムのジャケット写真は、これまでのオリジナルアルバムと同様に沖縄県那覇市にある首里城で撮影されている。また、ショップ別購入特典として、「オリジナルステンレスプレート」と「ケツノボールペン」が用意されている。
来年4月4日からは、全国11都市で17公演を開催する全国アリーナツアー『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』もスタートする。
【画像】ショップ別購入特典のケツノボールペン！
CDには、すでに配信されている「One step」「泣いても笑って」「君とレゲエにテキられて」「海岸線サイダー」「我が者達よ」の5曲に加え、毎年多くの日本人ランナーが参加するマラソン大会『JAL ホノルルマラソン』をはじめとする2025／2026ハワイスポーツイベントのオフィシャルテーマソング「LIVE LOVE LAUGH」など、新たに書き下ろした10曲を収録。笑いあり涙ありのバラエティに富んだ全15曲が収められている。
グループは5月にDJ KOHNOが脱退し、RYO（MC）、RYOJI（Vo＆MC）、大蔵（MC）の新体制となったが、DVD／Blu-rayには、11月にこの新体制で初めて行ったライブ『MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25』の模様も収録。「君とレゲエにテキられて」にのせて、ジャケット撮影や打ち上げの様子もあわせたダイジェストムービーとなっている。そのほかにも全8コンテンツの映像が収録され、ファン垂涎の豪華な内容となっている。
同アルバムのジャケット写真は、これまでのオリジナルアルバムと同様に沖縄県那覇市にある首里城で撮影されている。また、ショップ別購入特典として、「オリジナルステンレスプレート」と「ケツノボールペン」が用意されている。
来年4月4日からは、全国11都市で17公演を開催する全国アリーナツアー『ケツメイシ 25th Anniversary TOUR ケツメンCAMP 2026』もスタートする。