UA、10年ぶりフルアルバムのリリースが決定 “新しいUA”収めた全11曲 来年2月発売
歌手・UAが約10年ぶりとなるフルアルバムをリリースすることが発表された。デビュー30周年を記念したアルバムとなり、タイトルは『NEWME』に決定。発売日は2026年2月18日となる。
【写真】UA「HORIZON」ライブ映像サムネイル
UAは、近年も新たなポップの世界を提示したEP『Are U Romantic？』（2022年）のリリースや、AJICOでの作品発表、ライブなど積極的な活動を続けているが、フルアルバムとしては2016年の『JaPo』以来、実に約10年ぶりのリリースとなる。新作は、さまざまな音楽的アプローチに満ち、予想を裏切る展開や音の選び方が光る作品となっており、今年6月に東京・日比谷野外大音楽堂にて開催されたライブ『UA 30th Anniversary Live』に合わせて先行配信された楽曲「Happy」を含む全11曲を収録。『NEWME』というタイトルが示すとおり、“新しいUA”の産声を収めた内容となっており、変わり続けることを恐れないUAの魅力が詰まった一枚となっている。
初回限定盤には、『UA 30th Anniversary Live』の模様を収めたBlu-rayが付属。1995年6月21日にデビュー曲「HORIZON」をリリースしてからちょうど30年の節目に行われたこの公演は、UAの音楽人生を凝縮したようなステージで、「HORIZON」から「Happy」までをたっぷりと楽しめる構成となっている。
また、このBlu-rayにも収録される「HORIZON」のライブ映像がフル尺で公開された。気鋭のミュージシャンとともに披露された、アニバーサリーライブのオープニング映像は、30年の時を経てもなお色褪せない輝きを放つ。
さらに、VICTOR ONLINE STOREでは、初回限定盤にオリジナルTシャツを同梱した「VICTOR ONLINE STORE限定セット」も販売予定。グッズのデザインや詳細は後日発表される。
