【油断禁物！】危険だから文明を受け入れない話…共感度1000％のカマタミワ漫画【作者に聞く】
漫画で描かれる日常が、悶絶級の共感を集めているカマタミワさん。日常生活のちょっとした失敗や、ついやってしまう「ズボラ」な行動など、「わかる〜」「あるある！」と共感を集めるエピソードの豊富さと、日常の「幸せ」や「発見」に関する秀逸な描写で20万人以上のSNSフォロワーを惹きつけている。
今回、カマタさんは引っ越し先のトイレに自動洗浄機能がついていることを発見する…。
新居に自動洗浄機能がついたトイレを発見したカマタさんは最初大喜びをするも、結局手動で流し続けることに。この自動洗浄に慣れてしまったら最後、外で用を足した際に絶対に流し忘れると確信したからだった…。
■カマタさんに「最新テクノロジー」への思いについて聞いてみた
――自動洗浄トイレ以外に、物件に導入されている最新の設備やテクノロジーは何ですか？感想もあれば教えてください。
今の物件は照明が天井に埋め込み式で、電球の交換が自分でできないシステムなんです。10年くらいは切れないLED照明らしいのですが、眩しすぎて光が弱いものに替えたいです。先日無理やり替えようとしたら、天井に穴が開いて複数のコードがズルリと出てきたので、そっと元に戻しました…。新しい設備だからよいってものでもないですね。
――物件以外にも直近で生活を最も大きく変えたと感じるテクノロジーは何ですか？
1年ほど前に、ドラム式洗濯乾燥機を買ったのですが、人生がちょっと変わりました！干す工程がなくなるだけで、こんなに楽になるとは。もしかして、食洗器でも同じことが起きるのでしょうか。いつか欲しい…！
――将来的に、自分の住まいにぜひ導入してみたいと夢見るテクノロジーは何ですか？
夢の話でもいいなら、万博で展示されていた「人間洗濯機」！忙しい時期はつい、風呂キャンセルしがちなので…。しかし完全に夢の話でもなく、ホテルなどに導入されることが決まっているらしいですね。いつか一般家庭でも買える値段になったらいいなあ。
取材協力：＠カマタミワ(kamata_miwa)
