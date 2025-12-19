角田夏実、“体重122キロ差”芸人と柔道対決 『ごぶごぶ』で浜田雅功と大阪ロケ
パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が20日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。体重170キロの芸人・もっちと対決する。
【動画】“体重122キロ差”芸人相手に奮闘する角田夏実
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者。
今回は「一日署長でお世話になった住吉のおすすめスポットを浜田さんと巡りたい」という角田のために、「ごぶごぶ初上陸！「住吉」に来たならここは外せない！地元民のおすすめスポット巡り」と題し、“住吉”を巡る。
2人は住吉を代表するスポット「住吉大社」へ。毎年初詣に行く角田に対して、浜田は「一回も行ったことがない」と言う。お参りをした後は角田がいつも引くというおみくじを引く。「凶を引くことが多いんです」という角田だったが、なんと大吉を引き当てる。「こいつ大吉引きやがった！」という浜田の運勢は。
最後には住吉大社の中にある武道館へと移動し、角田の代名詞“巴投げ”を見せてもらう。柔道有段者も太鼓判を押す見事な巴投げを披露した角田の前にもっちが登場。角田は体重差122キロの最強の刺客と柔道対決を行うことに。果たして勝負の行方は。
