広州・湛江高速鉄道が12月22日に開通、波及効果に期待―中国

中国国家鉄道集団によると、中国南部広東省の広州市から湛江市までの高速鉄道が12月22日に開通します。広州白雲駅から湛江北駅までの所要時間は最短で1時間32分です。これにより、北部湾都市群と広東・香港・マカオグレーターベイエリアの「時空の距離」が大幅に縮小されます。

広湛高速鉄道は広州、仏山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江などの都市を結び、全長は401キロで設計最高時速は350キロです。今回の開通に伴い新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、呉川、湛江北の7駅が開業します。

広湛高速鉄道では開通当初、毎日最大64本の高速列車が運行されます。広州白雲駅〜湛江北駅、広州白雲駅〜茂名南駅の最短所要時間はそれぞれ1時間32分と1時間20分で、広州・湛江間では最短所要時間が従来の広州・江門・湛江の路線よりも61分短縮されます。現地の鉄道会社によると、広湛高速鉄道では柔軟な割引や差別化された市場化された運賃メカニズムが導入されます。

広湛高速鉄道が運行されることで、北部湾沿岸都市群と広東・香港・マカオグレーターベイエリアの「時空の距離」が大幅に縮小されます。これらのことは、地域の交通網のレイアウトを整備すると共に、広東・香港・マカオグレーターベイエリアの波及効果をもたらし、地域経済の質の高い発展が促進されると期待されています。（提供/CRI）