『MFゴースト』第3期、Prime Videoで1月1日配信 テレビ放送より3日間先行でPV解禁！エマ・グリーン役のキャスト発表
テレビアニメ『MFゴースト』第3期が、2026年1月1日よりPrime Videoにてテレビ放送より3日間先行配信されることが決定した。また、dアニメストアほか各配信サービスでも順次配信され、TOKYO MXなどでは2026年1月4日より放送される。
【画像】強そう！新キャラのエマ 『MFゴースト』第3期の場面カット
また、第3戦の激闘の模様をお届けする3rd Season PV第2弾が公開。3rd Seasonより登場の新キャラクター、エマ・グリーン役はモデル・タレントの相沢菜々子が担当する。
『MFゴースト』は、2017年〜2025年まで「ヤングマガジン」（講談社）にて連載された、しげの秀一による同名漫画が原作で累計発行部数は700万部を突破。同じく「ヤングマガジン」にて1995年から2013年まで連載され“公道最速伝説”を描いた大人気作『頭文字D』の近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルが描かれており、テレビアニメ第1期が2023年10月〜12月、第2期が2024年10月〜12月に放送された。
