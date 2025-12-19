漫画『ショタおに』タイトル変更でアニメ化 『俺と悠兄！』で原作者＆製作委員会が経緯説明「事情を鑑みて」
スクウェア・エニックス「ガンガンBLiss」にて連載中の漫画『ショタおに』が、『俺と悠兄！』のタイトルでテレビアニメ化されることが決定した。
【画像】タイトル変更前の原作漫画『ショタおに』イラスト
同作は、「背伸びしたい一途ショタ × おっとり高校生おにいさん」が織りなす、あまくて癒される日常BL。自分にドキドキしてほしいと健気に頑張る椿と、そんな椿がかわいくて仕方ない悠の、何気なくも幸福に満ちた日々を描く。原作コミックスは累計85万部を突破している。
■原作者コメント：中山幸
趣味で描いた漫画が有難い事に沢山の方に応援を頂き、アニメ化というとても大きな未来に繋がりました。本当に有難うございます！
今回アニメ化にあたってアニメ用の作品名を付けさせて頂きました。最初は個人的にＳＮＳで更新する完全趣味の漫画だったので、分かりやすいカテゴリ名を作品名にしていたのですがアニメ化で広範囲にカテゴリ名を作品名として使用する事により出る事情を鑑みて、アニメでは「俺と悠兄！」にさせて頂きました。
漫画とアニメで作品名が異なるため今まで親しんでくださっていた方には違和感があるかもしれませんが中身は同じ、そしてそれ以上に素敵なアニメを作って頂いているので、是非楽しみにして頂けたらと思います！
私自身も物語が、キャラたちが動くのをとても楽しみにしています！アニメ「俺と悠兄！」どうぞよろしくお願いいたします！
■製作委員会コメント
本タイトルは、映像化にあたり関係各所との協議を重ね、作品がより多くの皆様に届く形を目指して決定いたしました。
原作・中山幸先生とも相談のうえ、作品の魅力や世界観、キャラクター性を大切にし、親しみやすさが伝わる名称として『俺と悠兄！』となりました。
本決定へのご理解と、今後とも変わらぬご声援をお願い申し上げます。なお、続報および制作進捗につきましては、公式SNSにて順次お知らせいたします。
