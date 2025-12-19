南雲奨馬×濱屋拓斗、タイBL『The Boy Next World』日本版でW主演 『Love in The Air』に続いて再共演「今回もパートナーで本当に良かった」【コメント全文】
俳優・南雲奨馬と濱屋拓斗が、タイBLドラマ『The Boy Next World』（原作『MAME Orawan Vichayawannakul』）の日本リメイク版ドラマ『The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜』でW主演を務めることが19日、発表された。“しょまたく”の愛称で親しまれる2人の共演は、BLドラマ『Love in The Air-恋の予感-』以来、約1年ぶりとなる。
2025年に放送され、国内外のBLファンから支持を得たタイBLドラマ『The Boy Next World』は、タイBLで多くのヒット作を手がけるMAME氏が原作を務めたほか、『Love in The Air』でW主演を務めたBossとNoeulが同作で再共演を果たしたことでも注目を集めた。そして、同作の日本リメイク版として、ドラマ『The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜』の制作が決定。『Love in The Air -恋の予感-』でW主演を務めた南雲と濱屋が、再びW主演を飾る。
物語は、恋愛経験ゼロの平凡な大学生・楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・沙羅（南雲）が突然現れることで動き出す。自分は並行世界から来た存在で、“自分たちは恋人同士だ”と告げる沙羅に戸惑いながらも、次第に惹かれていく楓。それぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、2人が選びとる愛の行方を描く。沙羅と楓の関係性が、2人の再共演によってどのように深化していくのかもポイントとなる。
監督は飯塚俊光氏と灯敦生氏がエピソードごとに担当する。原作の持つ空気感を大切にしながら、日本版としての新たな『The Boy Next World』を作り上げる。
制作決定に合わせ、ティザービジュアルも公開された。息ぴったりの雰囲気で撮影された親密な2人の姿と、ビジュアルから垣間見えるドラマの世界観を堪能できる。
また、来年1月12日に東京・Zeep Hanedaで最速上映イベントの開催も決定した。
【コメント】
■南雲奨馬（鴻上沙羅役）
主演を務めさせていただく鴻上沙羅役の南雲奨馬です。
まず初めにMAME先生の原作にこうして戻ってこられたこと、そして2度目となる濱屋拓斗くんとの共演ができたこと、本当にうれしく思います。この作品ができたのもドラマ『Love in The Air-恋の予感-』があり、そして、ここまで原作を愛するファンの皆さんがいるからこそです。そのおかげで、こうしてまた作品に出演することができました。
そんな作品に僕と濱屋くんが全力で愛をもって挑ませてもらいました。泣いたり笑ったり怒ったり喜んだりこの作品を通していろいろなことを濱屋くんと超えていきました。そんな作品をぜひみてほしいです！
■濱屋拓斗（四葉楓役）
この度、四葉楓役を演じさせていただきます。濱屋拓斗です。
今作も、MAME先生が原作のタイBLドラマの日本リメイク版に参加できたこと、とてもうれしく思います。タイオリジナル版を見た時、世界観や2人の恋がうまくいくのかなど、新鮮でドキドキする内容だったので、もし日本リメイクするならやってみたいという気持ちがあり、今回参加できて本当にうれしかったです。
また前作同様に、しょーまくんがパートナーで、安心しました。1年ぶりの共演ですが、お互いのことを理解し合っていたので、しょーまくんが今回もパートナーで本当に良かったです。
今作の日本版のドラマもたくさんの方に見てもらって好きになってもらえたらうれしいですし、これを機にさらにタイBLドラマが日本に広まってくれたらうれしいです。また、しょーまくんとの、前作よりも親密度が増した2人の関係も楽しんでいただきたいです！楽しみにしてください！
