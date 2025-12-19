柏木陽介引退試合が21日、岐阜メモリアルセンター長良川競技場で開催される。その試合に先立ち、柏木陽介さん（38）と広島で共にプレーした盟友である高萩洋次郎さん（39）に話を聞いた。柏木さんは23年に現役を引退し、現在は岐阜のクラブアンバサダーと並行して様々な活動に取り組んでいる。今回は「仲間に感謝、岐阜から未来を」テーマに、現役生活最後の舞台として戦った岐阜への感謝の思いを込めて真剣勝負に挑むという。また、高萩さんは今年1月に引退後、第二の人生として選んだプロスポーツチームのデジタルトレーディングカードなどのサービスを提供する株式会社VOLZ（ヴォルツ）の社員としてもこの一戦に協力する。引退試合の記念グッズが当選するくじの販売や、協賛企業の招待者チケットのオンライン配布などで後輩の晴れ舞台を盛り上げる。【全6回の3回目】

2人が十代のアカデミー時代から過ごした、第二の故郷・広島にはたくさんの思い出が残る。広島時代はピッチ内外問わず、年間300日間を共にしたという。彼らが試合に出始めたJ2時代の2008年当時を振り返り、柏木は「ずっとただただ楽しかった。当時J2リーグを無双したゼロトップみたいにオレとヨウジと森崎浩司さんの3人で何試合か前線で出場した試合があって・・・・・・」と、口にする。高萩もそれに続き、「オレがワントップみたいなところに最初は入るんだけど、もう3人がグルグルとローテーションして流動的にプレーしていた」と語ると、柏木は被せるように「ただ、オレだけは前に行かない」と言って笑う。

ミハイロ・ペトロヴィッチ監督が率いたチームは圧倒的な力でJ2リーグを勝ち進み、リーグを席巻。優勝というカタチで、1年でのJ1昇格を勝ち取った。

「ほんまにただただ楽しかったイメージしか残っていない。負けても、『自分たちがいいプレーして楽しかったから切り替えて飯行くか』みたいな毎日だった。2人とも落ち込むことなんてなかった」（柏木）

公私ともに仲の良かった、そんな2人を支えた思い出の味を聞くと、柏木は「『パスタ・エンツォ』と『春来』という鉄板焼きやね」と即答する。

それに、高萩も頷き、「そうだね。エンツォは何と言ってもイカスミパスタだよね」と呼応する。

「2つのお店は本当においしいし、何よりもお店の人たちと仲良くなったのが大きい」

現在は広島を離れた2人だが、高萩は「広島に帰ったら絶対に行くよね。多分、はしごするよね？」と言い、柏木は青春時代を懐かしむようにこう続けた。

「後は『フワトロ』というお好み焼き屋さんと、時間があったらラーメンの『かばちや』。この4つが定番でよく行っていて。あとは『ルイードタバーン』というダーツバーがあって毎日一緒だったので、酒も飲まずにそこで最後にダーツで勝負して帰るのがお決まりだった。一番行ったのはエンツォと春来かな」

彼らとお店の人との交流は今も続くという。人情にあふれた広島の街の温かかさが、後に日本代表へと上り詰めた2人を育てた。

◇柏木陽介引退試合の記念グッズが当選する抽選くじのサイトが19日18時よりオープン（https://kujipl.tixplus.jp/lottery/yosukekashiwagi_202512_kuji?utm_source＝newspaper）