King ＆ Prince高橋海人、永瀬廉MCの音楽番組にゲスト出演 冠ラジオへの出演もおねだり「2人の時間を増やしていきたいな」
King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務め、テレビ東京で毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティー『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』。2025年ラストを飾る放送回（25日放送）のゲストに、高橋海人（高＝はしごだか／King ＆ Prince)が登場する。
同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とはなにか”を永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティーだ。
今回、高橋の人生の推しソングはもちろん、24日に発売する7枚目のアルバム『STARRING』に収録されている楽曲や制作へのこだわり、貴重な裏話を30分たっぷりと届ける。
■King ＆ Princeインタビューコメント
――収録を終えていかがでしたか？
高橋：総じてすてきな番組だなって思いました。あと、天の声さんと離れた距離で収録していたけど、こっち来ちゃえばいいじゃん！っていうぐらい掛け合いとかも楽しくてラジオみたいな感じでしたね。
永瀬：そう！俺もずっとそれは思っていて、ラジオぐらい気を楽にして話せる番組なのよ。
高橋：すごい楽しかった〜。どうでした廉は？
永瀬：番組の収録中にも話していたけど、ラジオ（『King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN』）ではゲストとして海人を1人では呼ばないっていうくだりずっとやってたやん。だから、今回は映像として2人で話している姿が残るっていうのは少し照れたね。
高橋：僕的にはラジオにもそろそろ呼んでいただいてね。2人の時間を増やしていきたいなと思っております。
永瀬：ひさびさのこういう時間は楽しかったです！
高橋：楽しかったね！
――テレビ、配信をご覧になる方へメッセージをお願いします。
高橋：落ち着いた空間で楽しく過ごしたので、みんなとにかく見てよね（ニコニコマーク）
