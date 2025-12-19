女優の福原遥（27）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。料理について語る場面があった。

この日公開の映画「楓」（監督行定勲）でW主演を務める俳優の福士蒼汰とそろって登場。

同じくゲストのソフトバンク・川瀬晃内野手は福原について「僕の福原さんのイメージと言ったら『クッキンアイドル（アイ！マイ！まいん！）』、僕はもう世代というか、NHK見てたら出て来ていたんで」とNHKEテレの子供向け料理番組で人気だった当時の印象が強いと打ち明けた。

そのため「料理うまいっぽい」とのイメージをぶつけると、福原は「自分で…」と照れたものの「じゃあ…」と「〇」の札を掲げて回答。MCの「ハライチ」岩井勇気も「良かった」、川瀬も「想像通りで良かったなと」と喜んだ。

福原は「いやいや。普通の家庭料理は作れるぐらいですね。そんな手の込んだのは無理ですけど。和食とかそういうのは作ります」と告白。

「ハライチ」澤部佑は「結構ちゃんとした料理作るやつですよね、Eテレのやつね」と振り返ると、福原は「そうですそうです」としたものの「でも一番最初はキャベツをただちぎって“キャベツ星人”ってやるだけの料理だった」と話して笑わせた。

現在は「煮物とか結構作ります」と福原。編み物も好きだと話していたため、スタジオからは「家庭的な」と感心する声が上がり、MCの神田愛花は「誰に作ってんの〜」と冗談めかしてツッコんでいた。