ROIROM・本多大夢、テレビの前で初飲酒 山口智子＆カズレーザー＆ヒコロヒー＆磯山さやかと“大忘年会”【コメントあり】
テレビ東京は、21日午後10時から『今すぐ買える！お酒に合う最強おつまみGP』を放送する。
【番組カット】おいしそう…番組に登場する絶品おつまみ
お酒とおつまみを愛する街の一般人や芸能人、プロの料理人、さらにはおいしいおつまみを日々開発している食品メーカーの担当者を対象に、イチオシのおつまみを総力取材。その中から番組が厳選した、すぐに買える食材だけで、フライパンも包丁も使わずに作って食べられる超簡単オリジナルおつまみを紹介する。
スタジオでは、明るい時間からお酒を飲むのが好きという俳優・山口智子をはじめ、新婚ほやほやのカズレーザー（メイプル超合金）、夜な夜な飲み歩いているヒコロヒー、今回、カメラの前では初めてお酒を飲むという本多大夢（ROIROM）、お酒もごはんも大好きな磯山さやかといったお酒好き芸能人が、お酒を飲みながら大忘年会を開催する。
カラムーチョをあるものと混ぜるだけの意外なヤミツキ系おつまみから、プロが考案した技が光る一品まで、お酒好きがうなる数々のおつまみの中から“最強おつまみ”に選ばれるのは、果たしてどのおつまみか。
【コメント】
■山口智子
なるほど！こういう風に使うのもイイのか、という色んな発見がありました。おつまみ文化っていいですよね！それぞれの人生が入っている感じがしました。特に私が“100年”と名づけさせていただいたグランプリのおつまみは、口に入れた瞬間から感動でノックアウトされましたね。収録もお酒が入って楽しくて、みんなの本音をお届けできているので楽しいと思います。
■カズレーザー（メイプル超合金）
食べたいおつまみが出てきたらボタンを押すというシステムなんですが、なかなかボタンを押さない山口智子さんが一番の見所です（笑）！酒飲みが集まった結果、みんな同じタイミングでボタンを押したのもおもしろかった。酒飲みの舌ってみんな一緒なんですよね。視聴者の皆さんも共感してもらえると思うのでぜひ見て下さい！
■ヒコロヒー
山口智子さんは幼い頃から見ていた大女優なのでどんな感じの方かと思ったけど、いい意味で、イメージ通りでサバサバしていてチャーミングさもあって素敵な方でした。みんなで、いろんなおつまみ食べながらおつまみの感想言って、こんないい仕事ないなって感じでありがたかったです、楽しかったです！
■本多大夢（ROIROM)
初めてテレビの前でお酒飲んだので、プライベートのようなラフさもありながらお仕事としてお酒飲める幸せを真昼間から感じさせてもらいました。今回、餃子の皮で、いろんなおつまみを作れることを知ったので、今度は自分でレシピを編み出して、オリジナルおつまみを提案したいと思います！
■磯山さやか
ずっと観ていた憧れの山口智子さんに最初は緊張していましたが、自らフランクに砕けてくれて、引っ張ってくれてすごく楽しかったです。どれもおいしすぎてこんなに１番を決めるのが大変な大会はありません！毎年恒例のおつまみグランプリという感じでこれからも開いてくれたらうれしいです！
■番組チーフプロデューサー・金子優（テレビ東京 制作局）
年末にふさわしいテレ東忘年会特番ができました。視聴者の皆様にはお酒を片手に、山口智子さん率いるメンバーがお酒とおつまみとのマリアージュを楽しむ姿をぜひご覧ください。ここでしか聞けないトークやあの伝説のドラマ名曲の大熱唱も必見です。
