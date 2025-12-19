【20日（土）の全国天気】

ポイント

・南風が強まる

・気温は平年より大幅に上昇

・10月並みの暖かさも続出

・多雪地帯はなだれや融雪に要注意

・全国の所々で雨が降り出す

20日（土）は、移動性の高気圧が日本の東へ離れていくでしょう。東へ抜けた高気圧から暖かく湿った空気（南風）が本州付近へ強く吹き込みますので、気温は平年より大幅に高くなりそうです。まず朝の冷え込みは大きくゆるみ、北海道は19日朝より10℃以上高い所もあるでしょう。そして日中も、19日より大幅に高く、西日本や北陸を中心に、20℃以上の季節外れの暖かさの所も多くなる予想です。

20日（土）の予想最高気温です。

22℃…福岡、熊本、日田、宇和島など

21℃…金沢、浜田、米子、久留米、佐世保、宮崎など

20℃…富山、和歌山、松山、高知、山口、大分、長崎、鹿児島など

10月下旬並みの所も多く、金沢の21℃は平年より12℃も高く、10月中旬並みの暖かさです。札幌は11℃で、これも平年より10℃も高く、12月後半に10℃以上となるのは、34年ぶりです。また暖かくなるものの、西日本や北日本、東海地方などから下り坂で、次第に雨となるでしょう。関東も日中はパラパラで、夜はいっそう降りやすくなりそうです。今週初めに、北海道などはドカ雪となった所もあり、多雪地帯では、気温上昇や雨によるなだれ、融雪などに要注意です。

20日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 6℃（＋12 10月下旬）

青森 4℃（＋2 11月中旬）

仙台 1℃（±0 平年並み）

新潟 4℃（＋4 12月上旬）

東京都心 5℃（＋2 12月上旬）

名古屋 8℃（＋4 11月中旬）

大阪 9℃（＋5 11月下旬）

広島 9℃（＋4 11月中旬）

高知 8℃（＋4 11月下旬）

福岡 13℃（＋6 11月上旬）

あす20日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 11℃（＋8 11月上旬）

青森 14℃（＋5 11月上旬）

仙台 16℃（＋5 11月上旬）

新潟 16℃（＋3 11月上旬）

東京都心 13℃（＋1 12月上旬）

名古屋 16℃（±0 11月下旬）

大阪 19℃（＋4 11月上旬）

広島 16℃（±0 11月下旬）

高知 20℃（＋2 11月中旬）

福岡 22℃（＋2 10月下旬）

【週末は季節外れの暖かな雨、クリスマスの頃も雨】20日（土）から21日（日）にかけては、南からの暖気の勢力が強く、雨が降っても、気温は平年よりかなり高めの所が多いでしょう。また、来週のクリスマスの頃も気温が高く、全国的に雨が降りそうです。来週も総じて平年より高めの気温で推移しますが、週明けとクリスマス以降は年末らしい寒さの日が多いでしょう。