1988年ソウルオリンピック™銅メダリストでアーティスティックスイミング界のレジェンド・小谷実可子さん(59)が、17日東京アクアティクスセンターで自身初のプロデュースイベント「AS マスターズ ドリームフェスティバル」を開催した。

引退から30年 2022年に競技復帰

小谷さんは1992年に現役を引退後、日本オリンピック委員会常任理事をはじめ多数の要職を歴任、スポーツ全般の普及に努めてきた。引退から30年たった2022年に競技復帰し、2023年から世界マスターズ選手権に出場、3大会連続で金メダルを獲得している。

夢舞台を提供

今回のイベントは、アーティスティックスイミングの普及、そして魅力を発信するために企画された。

第1部では、マスターズ選手や愛好家たちに、夢でもある「東京アクアティクスセンター」(東京五輪で使われたプール)で演技をする機会を提供。20代〜80代、約70人が普段の練習の成果を披露した。

アーティスティックスイミングの魅力を様々に

第2部では、7月の世界マスターズ シンガポール大会で四冠を達成した小谷さんが、その演技を披露。

チームでは藤丸真世さん(2004年アテネ五輪 チーム銀メダル)らと一緒に「マンマ・ミーア」を、混合デュエットでは男子ASの第一人者・安部篤史さん(2019年世界水泳選手権 混合デュエット銅メダル)と「オペラ座の怪人」を演じ、集まった約150人の観客を魅了した。

ほかにも男性のみ6人によるチーム演技や、劇団四季出身歌手による生歌とのコラボ企画も行われた。

また、アーティスティックスイミングの魅力や迫力を感じてもらおうと、特別に観客席をプールサイドに設置。普段の競技では味わえない貴重な機会となった。

「ファンを増やしていくのが私の役目」

小谷さんは初のプロデュースイベントを終えて、「普段見ている競技とはひと味違った魅力を届けられて幸せだった。アーティスティックスイミングってこんな、素敵なんだ、いろんな可能性があるんだと思ってくれたらうれしい。これからもマスターズやショーで盛り上げることで、ファンを増やしていくのが私の役目」と熱く語った。

