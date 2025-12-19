NHK『The Covers 湘南フェス』豪華セットリスト発表 郷ひろみ「お嫁においで」で開幕、TUBE×横山剣「海 その愛」で締めくくり
NHKの音楽番組『The Covers』による年始特番『The Covers 湘南フェス -The New Beginning-』のセットリストが発表された。公開収録は11月20日に行われており、番組は2026年1月4日、11日にNHK BSおよびBSP4Kにて2週連続でオンエアされる。
『The Covers』による年末恒例フェスの第12弾となる今回の『湘南フェス』では、「神奈川出身アーティストが生んだ名曲」「この季節に聴きたいヒット曲」を中心に、湘南・藤沢にゆかりのゲストや、メモリアルイヤーを飾る豪華アーティストが集結。TUBE、郷ひろみ、クレイジーケンバンド、hitomi、Tani Yuukiらが出演し、世代やジャンルを超えたカバーとオリジナル楽曲を披露した。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
2026年1月4日放送の第1夜は、郷による加山雄三の「お嫁においで」で開幕。クレイジーケンバンドが自身の代表曲「タイガー＆ドラゴン」を披露し、hitomiは「CANDY GIRL」、Tani Yuukiは桑田佳祐の「白い恋人達」をカバー。ラストにはTUBEが「湘南 My Love」を熱唱する。ここでしか見られないゲストとMCによるスペシャルトークも見どころだ。
1月11日放送の第2夜は、クレイジーケンバンドによる『神奈川遊覧イイネ！イイネ！メドレー』からスタート。加山雄三「夜空の星」、泰葉「フライディ・チャイナタウン」、山口百恵「横須賀ストーリー」の3曲をつなぐ圧巻のご当地メドレーとなった。hitomiは小室哲哉作曲の渡辺美里「My Revolution」をカバーし、Tani Yuukiは自身の楽曲「おかえり」を歌唱。上白石萌歌は小沢健二「ラブリー」を披露し、郷は記念曲「ALL MY LOVE」で情感豊かな歌声を響かせる。ラストはTUBEと横山剣（クレイジーケンバンド）のコラボレーションによる「海 その愛」（加山雄三）で幕を閉じる。
■放送予定
『The Covers 湘南フェス -The New Beginning-』＜NHK BS／BSP4K＞
第1夜：2026年1月4日 午後10時50分〜11時19分
第2夜：2026年1月11日 午後10時50分〜11時19分
■セットリスト
第1夜
・郷ひろみ「お嫁においで」（加山雄三）
・クレイジーケンバンド「タイガー＆ドラゴン」（クレイジーケンバンド）
・hitomi「CANDY GIRL」（hitomi）
・Tani Yuuki「白い恋人達」（桑田佳祐）
・TUBE「湘南 My Love」（TUBE）
第2夜
・クレイジーケンバンド『神奈川遊覧イイネ！イイネ！メドレー ＜「夜空の星」（加山雄三）〜「フライディ・チャイナタウン」（泰葉）〜「横須賀ストーリー」（山口百恵）＞』
・hitomi「My Revolution」（渡辺美里）
・Tani Yuuki「おかえり」（Tani Yuuki）
・上白石萌歌「ラブリー」（小沢健二）
・郷ひろみ「ALL MY LOVE」（郷ひろみ）
・TUBE × 横山剣「海 その愛」（加山雄三）
