長年、ワイナリー数が全国２位だった長野県が、トップの山梨県を追い抜こうとしている。

温暖化でワイン用ブドウ栽培の適地が従来より涼しい地域へと変化したためだ。国税庁などによると、１０年前は山梨が７５か所で、２位長野（３２か所）の倍以上だったが、今年１０月末には、山梨９４か所に長野９３か所と肉薄。関係者によると、来年にも山梨超えを果たす可能性が高いという。（柳沢譲）

ワイン用ブドウは多くの品種で、果実が成熟する８〜９月の最低気温が「１５度〜２０度未満」が理想とされる。昼夜の寒暖差が小さくなると、ワインに不可欠な酸味が落ち、色付きも悪くなるためだ。東御市や塩尻市など県内のワイン用ブドウ畑は標高が高く、果実の成熟期に昼夜の寒暖差が明確で、栽培に適している。

◎

国税庁などによると、ワインなど「果実酒」を醸造するワイナリーは近年、全国で増えている。条件付きで酒造免許取得が緩和される「ワイン特区」や、国際的な日本ワイン人気が背景にあり、最新の全国統計（２０２３年）では４９３か所と、１０年間で約３倍に増えた。

寒くて栽培に不向きだった地域の躍進が目立っており、１５年度と２５年度の道県別データを比べると、長野は２・９倍に、３位の北海道は２９か所から７５か所と２・６倍に増えた。一方、山梨は１・３倍にとどまる。栽培環境を研究する一橋大の横尾英史准教授（環境経済学）は「温暖化で今は寒冷地が適地になり、逆に山梨は暑くなりすぎてしまった」と指摘する。

気象庁の気温データも栽培適地の変化を裏付ける。９月の日別最低気温の平均値を１９８５年と今年で比較すると、明治時代からの産地・山梨県甲州市勝沼地区は１８・４度から２１度に上昇し、昼夜の寒暖差が小さくなった。近年ワイナリーが増えている東御市は１３・９度から１５・９度と、冷涼さを保っている。

農林水産政策研究所が２０２２年、全国のワイナリーに行ったアンケートでは、気候変動の影響を訴える声が上がっている。山梨県で影響を「実感している」と回答した割合は８８・７％に達し、果実の着色不良で赤ワインの色が十分に出ない事例が出ている。甲府市内の農場の栽培担当者は「特にここ５年は影響が深刻だ」と嘆く。

生産者団体の県ワイン協会関係者は、県内には酒造免許を申請中または申請予定の事業者が複数いると指摘。「来年にも日本一になる可能性が高いだろう」と話している。