日本女子プロゴルフ協会の新人セミナーの3日目が19日、都内で開催され、一部が報道陣に公開された。この日はビジネスマナー研修が行われたが、昨年に続き2度目の受講となるプロ2年目の都玲華（21＝大東建託）は「言葉遣い、話の聞き方など大事なことを改めて教えていただけて良かった。凄く勉強になった」と成果を強調した。

ルーキーイヤーの今季はメルセデスランク50位でシードを獲得するなど健闘した。しかし先月、石井忍コーチ（51）との交際が報じられ、予期せぬ形で注目を浴びた。

都は「たくさんの方に迷惑を掛けてしまった。気持ちをリセットして、応援していただけるように一生懸命頑張ります」と反省の気持ちを言葉にした。

石井コーチとは契約を解消。コーチ不在でオフを迎えるが「コーチはいないけど、父ともやってきたので父と2人でやりたい」と父・英樹さんと二人三脚で乗り切るつもりだ。

課題は1年間を乗り切る体力強化とパットのレベルアップ。「目標は優勝です。今年1年間やって優勝できそうでできない実感があった。パットが足を引っ張ったので、そこを強化していきたい」と抱負を語った。