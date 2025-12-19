Å´¥Ñ¥¤¥×ÀÚÃÇ¤ÇÈô¤Ó²Ðµ¿¤¤¡¡»³·Á¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡»³·Á¸©ÆîÍÛ»Ô¤ÇºòÇ¯5·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¡¢ÆîÍÛ½ð¤Ï19Æü¡¢Å´¥Ñ¥¤¥×¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ²Ð¤ÎÊ´¤ò¼þ°Ï¤ËÈô¤Ó»¶¤é¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿¹ÎÓË¡°ãÈ¿¡Ê¿¹ÎÓ¼º²Ð¡Ë¤È·úÂ¤ÊªÅù¼º²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Î²òÂÎ¶È¤ÎÃËÀ¡Ê74¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î4Æü¡¢¸µ²Ì¼ù±à¤ÇÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤ò²òÂÎ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎËÉ²ÐÂÐºö¤ò¼è¤é¤º¤ËÅÅÆ°´Ý¤Î¤³¤ÇÅ´¥Ñ¥¤¥×¤òÀÚÃÇ¡£²Ð²Ö¤ä¹â²¹¤ÎÀÚºï¤¯¤º¤ò²¼Áð¤Ê¤É¤ËÃå²Ð¤µ¤»¡¢¿¹ÎÓ122¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤È»³Áñ¤Ê¤É·úÊª7Åï¤ò¾ÆÂ»¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÏÂ¤ÇÆ§¤ß¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¡£²ÐºÒ¤ÏÆ±·î12Æü¤ËÄÃ²Ð¡£»Ô¤Ï°ì»þ¡¢·×148À¤ÂÓ410¿Í¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£