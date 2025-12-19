【ナチュラグラッセ ポケモンコレクション】 一次先行発売：2026年2月4日 予定 二次先行発売：2026年2月11日 予定 全国発売：2026年2月18日 予定

ネイチャーズウェイのメイクブランド「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」は、ポケモンコレクションを2026年2月4日より数量限定で公式オンラインショップ、Cosme Kitchen、ポケモンセンター（一部取扱店舗）などにて一次先行発売する。

「ナチュラグラッセ ポケモンコレクション」では、メイクアップクリームやプレストパウダーなどのアイテムが登場。それぞれのパッケージには、ピカチュウ・ラッキー・シャワーズ・カビゴン・ミュウ・ブラッキーがデザインされている。

またロフト（一部店舗除く）にて、2026年2月11日より二次先行発売、ナチュラグラッセ取り扱い店舗にて、2026年2月18日より全国発売となる。

ナチュラグラッセ ポケモンコレクション

【一次先行発売】

2026年2月4日 予定

販売店舗：公式オンラインショップ／Cosme Kitchen／Biople／ポケモンセンター（一部取扱店舗※）

※ポケモンセンタートウキョーDX／ポケモンセンターメガトウキョー／ポケモンセンターシブヤ／ポケモンセンターナゴヤ／ポケモンセンターオーサカ

【二次先行発売】

2026年2月11日 予定

販売店舗：ロフト（一部店舗除く）

【全国発売】

2026年2月18日 予定

販売店舗：ナチュラグラッセ取り扱い店舗

ナチュラグラッセ メイクアップ クリーム モイストP 全3色 30g

価格：各3,850円

本商品は、悩みをカバーし、つややかで「上質な素肌」を演出するスキンケア下地。全3色展開で、ピカチュウデザインの「ナチュラルベージュ」、ラッキーデザインの「ラベンダーピンク」、シャワーズデザインの「ウォータリーブルー」がラインナップされている。

ナチュラルベージュ

ラベンダーピンク

ウォータリーブルー

ナチュラグラッセ スキンケアシールド プレストパウダーP（ミラージュピンク） 9.9g ブラシ付き

価格：4,620円

本商品は、きめ細やかな肌質感が続く、素肌をケアするプレストパウダー。専用のブラシが付属する。カラーは、ミュウがデザインされた「ミラージュピンク」。

ナチュラグラッセ UVプロテクションベースP（クリアベージュ） 30mL

価格：3,740円

紫外線・ブルーライト・近赤外線を徹底カット。高機能スキンケアUV。パッケージは、カビゴンがデザインされている。

ナチュラグラッセ ポアレス スムース プライマーP 20g

価格：3,300円

瞬時に毛穴レス効果（メイクアップ効果）を発揮する、シリコンで埋めない凹凸プライマー。パッケージは、ブラッキーがデザインされている。

(C)@Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.