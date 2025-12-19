メイクブランド「Naturaglacé」のポケモンコレクションが数量限定で登場！ メイクアップクリームやプレストパウダーがラインナップ
ネイチャーズウェイのメイクブランド「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」は、ポケモンコレクションを2026年2月4日より数量限定で公式オンラインショップ、Cosme Kitchen、ポケモンセンター（一部取扱店舗）などにて一次先行発売する。
「ナチュラグラッセ ポケモンコレクション」では、メイクアップクリームやプレストパウダーなどのアイテムが登場。それぞれのパッケージには、ピカチュウ・ラッキー・シャワーズ・カビゴン・ミュウ・ブラッキーがデザインされている。
またロフト（一部店舗除く）にて、2026年2月11日より二次先行発売、ナチュラグラッセ取り扱い店舗にて、2026年2月18日より全国発売となる。
ナチュラグラッセ ポケモンコレクション
【一次先行発売】
2026年2月4日 予定
販売店舗：公式オンラインショップ／Cosme Kitchen／Biople／ポケモンセンター（一部取扱店舗※）
※ポケモンセンタートウキョーDX／ポケモンセンターメガトウキョー／ポケモンセンターシブヤ／ポケモンセンターナゴヤ／ポケモンセンターオーサカ
【二次先行発売】
2026年2月11日 予定
販売店舗：ロフト（一部店舗除く）
【全国発売】
2026年2月18日 予定
販売店舗：ナチュラグラッセ取り扱い店舗
ナチュラグラッセ メイクアップ クリーム モイストP 全3色 30g
価格：各3,850円
本商品は、悩みをカバーし、つややかで「上質な素肌」を演出するスキンケア下地。全3色展開で、ピカチュウデザインの「ナチュラルベージュ」、ラッキーデザインの「ラベンダーピンク」、シャワーズデザインの「ウォータリーブルー」がラインナップされている。
ナチュラルベージュ
ラベンダーピンク
ウォータリーブルー
ナチュラグラッセ スキンケアシールド プレストパウダーP（ミラージュピンク） 9.9g ブラシ付き
価格：4,620円
本商品は、きめ細やかな肌質感が続く、素肌をケアするプレストパウダー。専用のブラシが付属する。カラーは、ミュウがデザインされた「ミラージュピンク」。
ナチュラグラッセ UVプロテクションベースP（クリアベージュ） 30mL
価格：3,740円
紫外線・ブルーライト・近赤外線を徹底カット。高機能スキンケアUV。パッケージは、カビゴンがデザインされている。
ナチュラグラッセ ポアレス スムース プライマーP 20g
価格：3,300円
瞬時に毛穴レス効果（メイクアップ効果）を発揮する、シリコンで埋めない凹凸プライマー。パッケージは、ブラッキーがデザインされている。
スキンケア発想のメイクブランド「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」から、ポケモンコレクションが数量限定で登場！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) December 19, 2025
2026年2月4日（水）より、全国のバラエティショップやビューティーセレクトショップで順次発売するよ。
くわしくはこちら！https://t.co/cD48cON1np #ポケモン pic.twitter.com/A7JbkvaQtQ
(C)@Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.