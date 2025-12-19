【「ガスステーションシミュレーター」Steam日本語版】 12月19日 配信 通常価格：2,250円 セール価格：1,125円（2026年1月6日3時まで）

松竹ゲーム事業室（以降、松竹ゲームズ）は12月19日、「ガスステーションシミュレーター」のSteam日本語版をリリースした。価格は2,250円。

リリースを記念し、本作を50％OFFで購入できるウィンターセールが2026年1月6日3時まで開催される。また、公式SNSにて大型キャンペーンも実施中。

本作はポーランド・クラクフ発DRAGO entertainmentが手掛ける経営シミュレーションゲーム。2021年9月にSteamで発売されて以来、様々なプラットフォームで展開され、Steam上のレビュー総数は26,000件を超えている。

ガソリンスタンドを経営するというシンプルな内容ながら独特の世界観と中毒性の高さが特徴で、発売から4年を経てもなお多くのプレーヤーが楽しみ、大型アップデートが毎年行なわれている。

全てのDLC日本語版も同時リリース！

さらに、新作DLC「ガスステーションシミュレーター RV キャンプ DLC」に加え、これまで発売された全てのDLC版シリーズ（全7本）も日本語化されている。

過去DLC版一覧

「ガスステーションシミュレーター ジャンクヤード DLC」

「ガスステーションシミュレーター ドライブインシネマ DLC」 ※無料

「ガスステーションシミュレーター 楽園のウェーブ DLC」

「ガスステーションシミュレーター エアポート DLC」

「ガスステーションシミュレーター パーティータイム DLC」 ※無料

「ガスステーションシミュレーター リフォーム DLC」

「ガスステーションシミュレーター RV キャンプ DLC」

□Steamのページ

「ガスステーションシミュレーター」ゲーム概要

「ガスステーションシミュレーター」は砂漠の高速道路沿いが舞台となり、荒れ果てたガソリンスタンドを買って、修理したり拡張したりして運営していくシミュレーションゲーム。単に建物を直すだけでなく、さまざまなサービスを導入して顧客のニーズに応え、ビジネスを発展させていく。カスタマイズの自由度が高く、見た目も運営方法も自分好みの施設に育てていくことができる。

現場を自ら動かすリアルな店舗運営

ガソリンスタンドを再建するために、給油や清掃、商品の補充、車の修理など、日々の業務を自らこなしてお店を回していくのが基本。現場に立って働く感覚を味わいながら、少しずつスタンドを整えていく過程を楽しめる。

戦略的な経営・マネジメント

単に働くだけでなく、在庫や仕入れ、資金の管理、スタッフの雇用・配置といった経営判断も重要。経営者として、作業の効率化や投資のバランスを考えながら、自分好みに店舗を拡大していこう。

お客様第一のサービス精神

訪れるお客様たちは、それぞれ違った目的や要望を持っている。燃料補給を急ぐ人もいれば、買い物を楽しむ人、修理を依頼する人も。多様な顧客ニーズに応え柔軟なサービスを提供することで、スタンドの信頼を築いていく。

小さなスタンドから街のランドマークへ

お店を成長させるにつれ、ガソリンスタンドにとどまらず売店・修理工場・洗車スペースなどを増設することができる。施設拡張とカスタマイズで理想のスタンドへ、そして地域を代表する複合施設へと発展させていこう。

リリースを記念し、公式SNSにて大型キャンペーンを実施

1．フォロー&リポストで当たる！Steamコードプレゼントキャンペーン

アカウントをフォロー・該当投稿をリポストした人の中から抽選で30名に「ガスステーションシミュレーター」有料DLC5本すべてのダウンロードコードセットをプレゼント。

※DLCをプレイするには、別途ゲーム本編が必要です。

※本コードに本編は含まれません。

2．#ガスステ給油中 感想投稿＆配信キャンペーン

【ガスステレビュー参加賞】

該当キャンペーンポストを引用リポストの上、「#ガスステ給油中」＋各動画配信サイトで配信されている本作のプレイ動画を視聴した感想を書いた人の中から抽選で5名にSteamギフトカード1万円分をプレゼント。

【ガスステ配信者賞】

「ガスステーションシミュレーター」プレイ動画を配信し、該当キャンペーンポストを引用リポストの上、自身が配信したURL＋「#ガスステ給油中」をポストした人の中から抽選で3名にSteamギフトカード2万円分をプレゼント。

※配信ガイドラインについての詳細は、該当投稿の返信ポストをご確認ください。

(C)DRAGO entertainment, 2025. All rights reserved. Licensed & published by DRAGO entertainment.

