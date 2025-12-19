画面つよつよiMac爆誕？

Apple（アップル）で唯一のモニタが付いたデスクトップ型のオールインワンMac「iMac」。MacBookの機動力も魅力ですが、自宅でしか使わん！ならiMacも選択肢として強いですよね。画面もキーボードもマウスもセットだから、トータルでコスパよしな選択肢。

そんなiMacに進化の噂が聞こえてきました。

韓国のテクノロジーニュースサイト「The Elec」が、AppleはSamsung DisplayとLG Displayに向けて、iMac向け24インチOLED（有機EL）パネルの開発について情報提供を要請したと報じてます。

つまり？ iMacもやがてOLED化される可能性あり！ ってこと。

画面サイズOLED化で輝度アップ。発色さらにキレイになりそう

記事の中で語られているパネルのスペックとしては、600nitの輝度と218PPIのピクセル密度のパネルになるとか。この情報が本当だとしたら、現行モデルの4.5K Retinaディスプレイとサイズは同じだけど、最大500nitよりも20%高い輝度になる見込み。これはハイエンドのStudio Displayの輝度と同レベルですね。

ただし、Studio Displayと同じクオリティの画面なるというわけでなく、iMacの販売価格を考えると表現力は及ばなそう。

とはいえ、実現すればオールインワンのデスクトップ型Macで初めてのOLEDパネル搭載機となるので、満足感は高いでしょう！ きっとそうでしょう！

OLED化まで待つ…のはあまりおすすめはできないかも

大事なことですが、まだパネルメーカーに技術提供の打診を行った段階。発売まではまだまだ先。Samsung DisplayとLG Displayとで、得意な大型OLEDパネルの方式が異なるので、Appleがどちらをパートナーに選ぶのか？もまだわかりません。

そのパネルの開発完了は2027年または2028年まで。と予想されているので、実際に僕らの家に届くのはどんなに早くても2028、下手すると2029年。

あと3年は待たねば…ですね。また、全モデルでOLED化されるのではなく、安価な液晶モデルも継続されるかもしれないので、待てばお得にOLED化iMacが手に入る確証もありません。

というわけで、今欲しいな！の人は現行モデル買っちゃっていいかもしれませんよ。現行モデルのM4チップのiMacでも、十分戦えるやつなので。

Source: THE Elec via MacRumors