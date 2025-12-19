DMM TV、2026年冬アニメラインナップ公開「魔王の娘は優しすぎる!!」は地上波先行配信
【モデルプレス＝2025/12/19】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」が、2026年冬クールアニメの見放題最新ラインナップを公開した。
「DMMプレミアム」見放題作品のラインナップが公開。癒やしの異世界ファンタジーコメディ「魔王の娘は優しすぎる!!」は、地上波よりも早く国内最速で配信される。さらに、「有栖川煉ってホントは女なんだよね。【オンエア版】」「イチゴ哀歌〜雑で生イキな妹と割り切れない兄〜」のWEB先行配信に加え、「【推しの子】第3期」「呪術廻戦 死滅回游 前編（第3期）」「葬送のフリーレン 第2期」「TVアニメ『Fate／strange Fake』」など、話題作も続々と配信。ラインナップは今後も随時更新される。（modelpress編集部）
青のミブロ 第2期
悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される
有栖川煉ってホントは女なんだよね。【オンエア版】☆WEB先行配信
アンデッドアンラック Winter編
違国日記
異世界の沙汰は社畜次第
イチゴ哀歌〜雑で生イキな妹と割り切れない兄〜 ☆WEB先行配信
ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-
うるわしの宵の月
TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』
エリスの聖杯
お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜
幼馴染とはラブコメにならない
【推しの子】第3期
「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい
お前はまだグンマを知らない〜令和版〜
カヤちゃんはコワくない
貴族転生 〜恵まれた生まれから最強の力を得る〜
綺麗にしてもらえますか。
拷問バイトくんの日常
最推しの義兄を愛でるため、長生きします！
地獄先生ぬ〜べ〜
死亡遊戯で飯を食う。
シャンピニオンの魔女
呪術廻戦 死滅回游 前編（第3期）
人外教室の人間嫌い教師
シンデレラ・シェフ 〜萌妻食神〜 シーズン2
正反対な君と僕
葬送のフリーレン 第2期
多聞くん今どっち！？
デッドアカウント
TRIGUN STARGAZE
29歳独身中堅冒険者の日常
ハイスクール！奇面組（2026）
火喰鳥 羽州ぼろ鳶組
TVアニメ『Fate／strange Fake』
ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜
Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」
魔王の娘は優しすぎる!! ★地上波先行・国内“最速”配信
勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録
勇者のクズ
勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。
勇者パーティを追い出された器用貧乏
※五十音順
【Not Sponsored 記事】
