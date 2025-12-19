キンプリ高橋海人、永瀬廉MC番組にゲスト出演「少し照れたね」「2人の時間を増やしていきたいな」
【モデルプレス＝2025/12/19】King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」（毎週木曜深夜2時5分〜）。2025年ラストを飾る12月25日ほそう には、メンバーの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）がゲストとして登場する。
本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMCの永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティだ。今回、高橋は人生の推しソングはもちろん、12月24日に発売する7thアルバム「STARRING」に収録されている楽曲や制作へのこだわり、貴重な裏話を30分たっぷりと届ける。（modelpress編集部）
Ｑ1.収録を終えていかがでしたか？
高橋：総じて素敵な番組だなって思いました。あと、天の声さんと離れた距離で収録していたけど、こっち来ちゃえばいいじゃん！っていうぐらい掛け合いとかも楽しくてラジオみたいな感じでしたね。
永瀬：そう！俺もずっとそれは思っていて、ラジオぐらい気を楽にして話せる番組なのよ。
高橋：すごい楽しかった〜。どうでした廉は？
永瀬：番組の収録中にも話していたけど、ラジオ（水曜24：05頃〜King ＆ Prince 永瀬廉のRadio GARDEN）ではゲストとして海人を1人では呼ばないっていうくだりずっとやってたやん。だから、今回は映像として2人で話している姿が残るっていうのは少し照れたね。
高橋：僕的にはラジオにもそろそろ呼んでいただいてね。2人の時間を増やしていきたいなと思っております。
永瀬：久々のこういう時間は楽しかったです！
郄橋：楽しかったね！
Ｑ2.テレビ、配信をご覧になる方へメッセージをお願いします。
高橋：落ち着いた空間で楽しく過ごしたので、みんなとにかく見てよね！
◆「ミュージックカプセル」年内ラスト放送はキンプリ
