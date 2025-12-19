【「良いこと悪いこと」未回収伏線10選】宇都見啓（木村昴）の口パク・本編以外の伏線から浮かび上がる真犯人候補「色々一致してる」「2通りに絞られる気がする」
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の間宮祥太朗、新木優子がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）。ここでは、12月13日放送の第9話までの考察やこれまでに回収されていない伏線をまとめる。＜※ネタバレあり＞
【写真】「良いこと悪いこと」真犯人を突き止める伏線？今國（戸塚純貴）が描いた幼少期の絵
本作は予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学生の頃の同級生たちが、タイムカプセルから出てきた6人の顔が塗りつぶされた卒業アルバムを掘り起こしたことをきっかけに同級生の不審死が始まっていく。
8話では猿橋園子（どの子／新木）とは別のいじめを受けていた瀬戸紫苑（ドの子／大後寿々花）の存在が明らかに。瀬戸の実家へ向かった高木将（キング／間宮）、猿橋、土屋ゆき（ゆっきー／剛力彩芽）は、ポストの中から刑事の宇都見啓（木村昴）の名前が書かれた郵便物を見つける。高木たちは宇都見の行方を探しにスナックイマクニを訪れ、彼の婚約者がピアニストで、1年前に亡くなったことを知る。一方の宇都見は、小山隆弘（ターボー／森本慎太郎）の会社を訪問。宇宙空間を体験できるVRゴーグルを装着すると、「何か急に暗くなっちゃいましたけど…」と口にする。小山が確認のため、自らゴーグルを装着すると、その隙をついて、小山を絞殺した。小学生のときに書いた将来の夢の絵に沿って殺害されてきた同級生同様、宇宙飛行士の絵を書いた小山は、絵の通り命を落とす形となった。その後、宇都見は一連の事件の犯行が自身によるものだとあっさりと告白し、自分は瀬戸の婚約者で、高木らにいじめられていたことによるトラウマによって自殺した瀬戸の仇を討つために犯行を行ったという。
11月29日には瀬戸の追悼コンサートが開催され、宇都見は彼女が大切にしていた「カノン」を演奏。カッターナイフを持って会場に入ってきた高木を横目に、演奏を続け、演奏終了後には駆けつけた警察に取り押さえられる直前に、口パクでメッセージを送る。「あとは頼んだ」「あとは任せた」などに見え、10話予告のタイトルが「真犯人だーれだ？」であることから、宇都見の共犯者がいることが推測できる。その他にも、「あとは花音だ」の動きにも見え、高木に向けて「次は娘の花音が狙われる」というメッセージだとも受け取れる。
ここで視聴者から「怪しい」と真犯人である疑いをかけられている人物が今國一成（戸塚純貴）、東雲晴香（深川麻衣）の2人だ。レトロスナックイマクニ公式Instagramの12月1日の投稿で「昨日、一昨日おやすみいただきました。今日から元気にイマクニ！アゲハ蝶歌うかー」のコメントがあり、ここから11月29日、30日はスナックが店休日だったということが分かる。瀬戸紫苑の追悼コンサートが11月29日に開催されたことから、今國がコンサートを観に行っていたのではないかという説が浮上している。
また、スナックのコースターに描かれたロゴの“I”が、瀬戸がいじめを受けてから転校したタクト学園の校章の“T”と酷似。スナックへの案内が書かれた看板には太陽が描かれており、猿橋がタクト学園に訪れ学長と話しているシーンの背景にも似たような太陽が描かれている。丸藤萌歌（田中美久）がInstagramに投稿した今國が幼少期に描いた絵には、2人の女の子が並んで描かれている。2人の女の子が着ている服がそれぞれ東雲色と紫苑色とも捉えられ、東雲と瀬戸の名前とリンクしている。他にも、放送前に公開されたポスタービジュアルで今國と東雲が手にしている小学生時代の写真の背景がタクト学園の建物と一致しており、2人がタクト学園に通っていたという説が浮上中。9話のラストシーンで幼少期の瀬戸がピアノを弾くシーンでは、彼女の両隣に誰かが座っていることが伺える。この両隣にいる人物が今國と東雲で、3人は幼少期に同じ施設で育った友達だとすると、大事な友達を奪われた怒りと悲しみが犯行動機だとも考えられる。
ここからは、最終話直前でも未だ回収されていない伏線や謎を簡単にまとめていく。
・丸藤の姉の正体
レトロスナックイマクニの公式Instagramの10月16日の投稿に丸藤の「こちらがテンチョーの今國一成さん！テンチョー、私のお姉ちゃんと同い年だった」のコメントが。番組公式Instagramの4話予告の投稿には、田中本人が「お姉ちゃん。。」とコメントしているが、姉が誰なのかは分かっていない。
・東雲の不審な点（第1話＆第9話）
猿橋は将来の夢の絵の話を東雲に話していないのにも関わらず、「空を飛ぶことが夢だった子が落ちて死ぬとは皮肉だね」と絵の存在を知っていた。また、9話では「もう首突っ込まないで！このままじゃあんたの居場所だってなくなるよ？」と猿橋が瀬戸について調べることを反対していた。
・高木が意味深に見つめていた水死体のニュース（第3話）
高木が自宅のリビングでテレビを眺めていると、東京湾で男性と見られる身元不明の遺体が発見されたというニュースが放送される。高木はこのニュースを真剣な眼差しで見つめていた。
・小山1回目の殺害計画失敗（第3話）
「森のくまさん」の替え歌順に殺害されてきた仲良し組。小山の番では、会社のPR会見の囲み取材でガラスが降ってくるも未遂に終わった。そこには、PR会見にいたはずの東雲の姿がなかった。
・週刊アポロ勤務・松井健（秋谷郁甫）の謎行動（第4話）
猿橋の職場の後輩・松井はそれまで猿橋に好意を寄せ、 良い後輩ぶりを発揮。しかし、4話ラストでは猿橋の等身大パネルを蹴り倒すという異常な行動を見せた。
・大谷典代（赤間麻里子）が乗り込んだ車に乗っていた人物（第5話）
当時いじめを見て見ぬふりしていたと言う大谷は、犯人だと思われる人物からタイムカプセルを掘り起こすよう指示されていた。もう辞めるべきだと説得するも、犯人の車で連れ去られた。大谷が車に乗り込むシーンでは、運転手の他に後部座席にも誰かがいたように見えた。
・小山と豊川賢吾（トヨ／稲葉友）の不自然な鉢合わせ（第7話）
小山は逃走した黒づくめの森だと思われる人物を追いかけていた。小山と黒づくめの距離はそれほど離れていなかったにも関わらず、角を曲がった瞬間、豊川と鉢合わせた。
9話でキーとなった「宇津見の口パク」「イマクニの店休日」「今國の幼少期の絵」の3つに加え、今までの未回収として挙げた7つの伏線に、SNS上では、「どんでん返しありそう」「ここまできたら全員怪しく見える」「タクト学園に関わる人物の犯行だとして、小学校にタイムカプセルが埋められてる事なんで知ってたんだろう」「幼少期の絵とかイマクニのロゴとか色々一致してる」「宇津見の口パクは『あとは頼んだ』『あとは花音だ』2通りに絞られる気がする」「真犯人の動機気になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆間宮祥太朗＆新木優子W主演「良いこと悪いこと」
◆「良いこと悪いこと」9話時点で回収されていない伏線や謎
ここからは、最終話直前でも未だ回収されていない伏線や謎を簡単にまとめていく。
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】