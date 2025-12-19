南雲奨馬＆濱屋拓斗のW主演再び 1年ぶり共演でタイBLドラマの日本リメイク版制作決定【The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜】
【モデルプレス＝2025/12/19】タイBLドラマ「The Boy Next World」（原作：MAME Orawan Vichayawannakul）の日本リメイク版として、ドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」の制作が決定。俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めることがわかった。2人は「しょまたく」の愛称で親しまれており、共演はMAME氏原作のドラマ「Love in The Air-恋の予感-」以来、約1年ぶりとなる。
【写真】話題呼んだタイBL日本リメイク版、W主演2人がゼロ距離で密着
2025年に放送され、国内外のBLファンから支持を得たタイBLドラマ「The Boy Next World」。タイBLで多くのヒット作を手がけたMAME氏が原作を務め、「Love in The Air」でW主演を務めたBossとNoeulが再共演したことでも注目を集めた。その日本リメイク版として制作される本作は、「Love in The Air -恋の予感-」「Love Sea 〜愛の居場所〜」に続くMAME氏原作ドラマの日本リメイク第3作目となる。
物語は、恋愛経験ゼロの平凡な大学生・楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・沙羅（南雲）が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。
また、本作は南雲と濱屋が約1年ぶりにW主演として再共演することも見どころの1つ。沙羅と楓の関係性は、2人の再共演によってどのように深化していくのか。監督は飯塚俊光氏と灯敦生氏がエピソードごとに担当し、原作の持つ空気感を大切にしながら、日本版としての新たな「The Boy Next World」を作り上げる。ティザービジュアルでは、息ぴったりの雰囲気で撮影された親密な2人の姿と、ビジュアルから垣間見えるドラマの世界観を楽しむことができる。（modelpress編集部）
主演を務めさせて頂く鴻上沙羅役の南雲奨馬です。まず初めにMAME先生の原作にこうして戻ってこられたこと、そして2度目となる濱屋拓斗君との共演ができたこと、本当に嬉しく思います。この作品が出来たのもドラマ「Love in The Air-恋の予感-」があり、そして、ここまで原作を愛するファンの皆さんがいるからこそです。そのおかげで、こうしてまた作品に出演することができました。そんな作品に僕と濱屋くんが全力で愛をもって挑ませてもらいました。泣いたり笑ったり怒ったり喜んだりこの作品を通して色々なことを濱屋くんと超えていきました。そんな作品を是非みてほしいです！
この度、四葉楓役を演じさせていただきます。濱屋拓斗です。今作も、MAME先生が原作のタイBLドラマの日本リメイク版に参加できたこと、とても嬉しく思います。タイオリジナル版を観た時、世界観や2人の恋がうまくいくのかなど、新鮮でドキドキする内容だったので、もし日本リメイクするならやってみたいという気持ちがあり、今回参加できて本当に嬉しかったです。また前作同様に、しょーまくんがパートナーで、安心しました。1年ぶりの共演ですが、お互いのことを理解し合っていたので、しょーまくんが今回もパートナーで本当に良かったです。今作の日本版のドラマも沢山の方に観てもらって好きになってもらえたら嬉しいですし、これを機にさらにタイBLドラマが日本に広まってくれたら嬉しいです。また、しょーまくんとの、前作よりも親密度が増した2人の関係も楽しんで頂きたいです！楽しみにしてください！
◆南雲奨馬＆濱屋拓斗、約1年ぶり共演で主演
◆南雲奨馬コメント
◆濱屋拓斗コメント
