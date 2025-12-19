大人カジュアルに“この1枚”！【niko and ...】ガバッと着るだけでシャレる！「主役級アウター」

冬本番。今アウターを新調しようとしているカジュアル派におすすめしたいのは、存在感があって暖かみもあるフェイクボアのアウターです。もこもこの素材感が可愛らしく、ガバッと着るだけでサマになりそう。今回は【niko and ...（ニコアンド）】で見つけた、ボアブルゾンとボアジャケットをご紹介。こなれ見えしつつ防寒も叶いそうなので、ぜひこの冬の本命アウターとして活躍させて。

異素材ミックスの主役級ブルゾン

【niko and ...】「パッチワークボアブルゾン」\10,000（税込）

3種類のフェイクボアとキルティング生地をパッチワークで仕上げたブルゾン。立体的なシルエットが華やかで、羽織るだけでサマ見えが期待できます。裏地が付いており「風抜けが少なく、ふんわり暖かい着心地」（公式サイトより）とのこと。裾のドロストでシルエットのアレンジも楽しめます。ダボッとしたワイドジーンズと合わせれば、こなれ感たっぷりな最旬ルックの完成。

リラックス感のあるシルエットでこなれ見え

【niko and ...】「アソートWARMボアジャケット」\9,500（税込）

ゆるっとしたシルエットで、こなれ見えしながら体型カバーも狙えるジャケット。もこもこフェイクボアのバイカラーデザインが目を惹きます。保温機能付きの特殊素材が使われており、暖かく着られそう。カラーは無地のアイボリーやクリームのほか、おしゃれ度高まるアニマル柄やフラワー柄もラインナップ。10cmの着丈差がある2サイズ展開です。

