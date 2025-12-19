フィギュアスケート全日本選手権が開幕

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権が19日、東京・代々木第一体育館で開幕した。今季限りでの現役引退を表明した三原舞依（シスメックス）は、女子ショートプログラム（SP）で62.77点をマーク。ファンの心を揺さぶった。

演技前から大歓声を浴びた三原はダブルアクセル、3回転フリップに成功。最後の連続ジャンプが乱れたが、笑顔でSPを終えた。

開幕前日の18日、今季限りでの現役引退を表明。「今シーズンが18年の集大成としてラストのスケート。自分の納得のいく演技をして、笑顔で終えられたら」と話していた。

最後となる国内最高峰の舞台。まずはSPを熱演し、X上のファンからも感動の声が上がった。

「涙腺崩壊しそう ありがとう、舞依ちゃん」

「舞依ちゃんのスケートはやっぱり美しい… 好きだなぁ」

「舞依ちゃんのスケートからたくさんの幸せをもらえます 今日もとっても素敵でした」

「もうありがとうしかない…」

「舞依さんすてきな演技をありがとう」

SP上位24人が進む女子フリーは21日。昨季は右足首と股関節の状態が悪化したため無念の棄権だった。26歳が万感の演技をリンクに刻む。



