4年前、福岡県宗像市の高校に通う男子生徒が自殺した問題で、生徒の母親が、いじめに関わったとして当時の上級生4人に対し、損害賠償を求めた裁判です。福岡地裁は19日、最後まで争っていた1人に対し、賠償を命じる判決を言い渡しました。

一つの節目を迎えたこの日、遺族は剣道部の当時の顧問と学校法人を相手取り、損害賠償を求める新たな訴えを起こしました。剣道が好きだった息子の居場所を奪い、さらに追い詰めた「大人の責任」を問うため、母は新たな闘いに臨むことを決意しました。





■侑大さんの母親「私は侑大の自殺や事件を無駄にしたくありません。そして、同じ思いを誰にもさせたくありません。ですので今回、不適切な指導をした顧問、学校に責任を問う裁判を起こします。」19日午後の記者会見で、新たな訴えを起こしたことを明らかにした侑大さんの母親。新たな訴えは、息子が所属していた東海大学付属福岡高校剣道部の顧問だった男性と、学校法人・東海大学に対し、損害賠償を求めるものです。

訴えによりますと、元顧問は2019年、新入部員の侑大さんから上級生に悪質ないじめを受けたと相談されたにもかかわらず、学校に報告せず、安全配慮義務を怠りました。



その後も、元顧問は侑大さんに対してほぼ剣道の指導を行わず、無視するなどの対応を繰り返し、「多大な精神的苦痛」を与えた結果、侑大さんは疎外感を募らせ、絶望し、自殺に至ったとしています。

学校側の責任を問う裁判へと踏み切ったことについて、遺族側の弁護士は。



■遺族側の弁護士

「学校の第三者委員会が提出した報告書が基になっています。顧問の行為が第三者委員会報告書で認められていますので。」



侑大さんの自殺を受けて学校が設置した第三者委員会は、元顧問の指導方針について「思い通りにならない生徒は突き放す、無視するという旧態依然とした独善的なものだった」と指摘しています。



その上で、侑大さんに対しては、周りの部員に迷惑をかける生活態度の悪い部員というレッテルを貼り、「自殺に影響を与えた可能性がある」としています。

侑大さんの母親は、当時の上級生らに対し損害賠償を求めた裁判を争う中で、「大人の責任」についても考えをめぐらせてきました。



■侑大さんの母親

「もしその当時、いじめた生徒に対して適切な指導ができていたら、こんなことにはなっていなかっただろうし。いじめた加害者もそうだし、被害に遭ったうちの息子もそうだけど、こんな人生ではなかったんじゃないかなって。」



元顧問の不適切な指導によって、いじめられた息子だけでなく、いじめに関わったとされる当時の上級生たちも、苦しむことになったのではないか。そう、思い至りました。



学校によりますと、元顧問は、ことし3月末で退職しました。しかし、今も剣道部の外部コーチとして生徒たちの指導を続けています。



■侑大さんの母親

「侑大は顧問によって剣道部の中で孤立させられ、居場所を奪われました。この事件を聞いて、誰か一人でも『自分はいじめに遭いました。苦しいです』と助けを求めることをその子ができたり、『これはおかしい』と対応してくれる先生が一人でも多く増えれば。」



学校法人・東海大学は「現段階では訴状が届いていないため、コメントを差し控える」としています。

悩んでいる時の相談窓口

厚生労働省や自殺防止活動に取り組む専門家などは、悩みや不安を抱えていたら一人で解決しようとせず専門の相談員に相談してほしいと呼びかけています。



■ふくおか自殺予防ホットライン：092-592-0783（年中無休24時間）



■24時間子供SOSダイヤル：0120-0-78310（年中無休24時間）



■きもちよりそうライン@ふくおかけん LINE ID：@469xxbam（月曜と木曜 午後4～午後7時）